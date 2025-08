Tirar CNH em MS custa quase R$4,5 mil e é a segunda mais cara do país

Preço alto dificulta acesso ao documento e amplia exclusão viária no Brasil

Mato Grosso do Sul é o segundo Estado com o valor mais alto do Brasil para tirar a primeira habilitação. De acordo com dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o custo médio para obter a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria AB — que permite conduzir moto e carro — chega a R$ 4.477,95 no Estado.

O valor só é superado pelo do Rio Grande do Sul, onde a habilitação custa, em média, R$ 4.951,35. Na sequência aparece Santa Catarina, com R$ 3.906,90.

A diferença entre os Estados é expressiva. Na Paraíba, por exemplo, o valor cobrado é de R$ 1.950,40, menos da metade do preço praticado em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Instituto Nexus, que realizou a pesquisa “Perfil do Condutor Brasileiro”, o custo elevado é apontado como principal barreira para obter a CNH: 32% dos brasileiros ainda não se habilitaram por não conseguirem arcar com as despesas do processo. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação no país.

A pesquisa mostra também que 80% da população considera o valor da CNH caro ou muito caro, e 66% acreditam que o preço não condiz com o serviço oferecido. Entre as pessoas com renda familiar de até um salário mínimo, 81% não possuem o documento. A exclusão também é significativa no Nordeste (71%) e no Norte (64%).

Especialistas apontam que o preço elevado contribui para o aumento da informalidade e afeta diretamente a mobilidade e o acesso ao mercado de trabalho. Quase metade dos motoristas não habilitados (49%) disseram que o custo é o principal motivo para não regularizarem sua situação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram