Fumacê combate mosquito Aedes aegypti em dois bairros da Capital nesta segunda

Aplicação do inseticida ocorre entre 16h e 22h nos bairros Moreninha e Universitário; moradores devem abrir portas e janelas para maior eficácia

Equipes de controle de endemias realizam nesta segunda-feira (11) a aplicação do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê, em duas regiões de Campo Grande. A ação visa combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

A aplicação ocorrerá das 16h às 22h, abrangendo a região da Moreninha, na Rua Pariris com Rua Barueri, e no bairro Universitário, na Rua Elesbão Murtinho com Rua Augusto dos Anjos.

Para que o inseticida alcance os locais onde os mosquitos costumam se abrigar, é recomendado que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo fumacê.

O procedimento pode ser adiado ou cancelado caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, condições que comprometem a eficácia da aplicação.

