Homem é preso e confessa que matou ex-companheira no Paraguai

Indivíduo responderá pelo crime de feminicídio no Paraguai

Na manhã desta segunda-feira (11), o homem identificado como Dilson Ramón Frete Galeano foi preso por confessar matar Dahiana Ferreira Bobadilla, 24 anos, paraguaia moradora de Bela Vista Norte, no Paraguai. O indivíduo é ex-companheiro da mulher.

Ele se entregou a polícia na cidade de Bela Vista depois de ser procurado pela polícia de ambos os países. A vítima estava desaparecida desde a última terça-feira (05). O corpo foi encontrado na última sexta-feira (08).

O sinal do celular do indivíduo indicava que ele havia fugido para Sidrolândia. Em seguida, ele fugiu para Campo Grande, mas retornou de novo para Bela Vista, por se envolver em um acidente de trânsito.

Segundo informações do site Dourados News, o delegado Renato Fazza, de Bela Vista, informou que o homem confessou que os dois tiveram uma discussão às margens do rio Apa, e que ele teria usado um golpe de mata-leão contra Dahiana, que morreu por asfixia devido ao golpe. Em seguida, ele teria atravessado o rio a pé, com o corpo da vítima, para enterrá-la no lado brasileiro em uma área de mata fechada. O homem conhecia o local pelo trabalho como tirador de areia na região.

Depois disso, ele fugiu para o lado brasileiro, transitou entre as cidades e retornou para Bela Vista, onde se entregou e foi capturado. Também foi informado que ele possui um mandado de prisão em aberto por roubo praticado em 2018 e estava foragido do sistema prisional.

O indivíduo será indiciado por feminicídio no Paraguai, onde o crime ocorreu, e no Brasil ele responderá pelo crime de ocultação de cadáver.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.