População de Porto Esperança irá contar com transporte coletivo mensal para Corumbá

Serviço foi anunciado pelo prefeito da cidade e tarifa custará R$16

Nesta segnda-=feira (11), foi confirmado que a comunidade de de Porto Esperança, distrito localizado a 80 quilômetros da área urbana de Corumbá, terá transporte coletivo regular para a cidade a partir deste mês.

O serviço acontecerá uma vez por mês, com ida e volta, em data a ser definida junto aos moradores. O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Gabriel nesta segunda-feira, (11) de agosto, durante a inauguração de um novo ponto de apoio para atendimento em saúde no distrito que fica às margens do rio Paraguai.

A definição da data e do horário do serviço ficará a cargo da comunidade. A Associação de Moradores de Porto Esperança fará um levantamento para identificar o período de maior conveniência aos moradores. A previsão é que a primeira viagem ocorra ainda neste mês de agosto. A tarifa será de R$ 16.

Segundo a diretora-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetrat), Mariana Ricco, a medida atende a uma demanda antiga da população.

“No mês passado estivemos reunidos com os moradores, ouvimos suas demandas e constatamos a importância de iniciar o transporte coletivo para a comunidade. Levamos a solicitação ao prefeito Dr. Gabriel, que prontamente atendeu ao pedido de uma localidade que nunca havia recebido o serviço. É uma conquista histórica para Porto Esperança”, afirmou.