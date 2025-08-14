Fumacê circula por dois bairros da Capital nesta quinta

Serviço será realizado das 16h às 22h e pode ser suspenso em caso de mau tempo



O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, passará nesta quinta-feira (14) pelos bairros São Conrado e União, em Campo Grande. As ruas programadas para aplicação do inseticida são:

– São Conrado: Rua Curvelo, com Rua Lucena

– União: Rua Miguel Benedito Pinto e Rua Miguel Amin Abuhassan

O objetivo da aplicação é reduzir a população do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya. O serviço pode ser adiado ou cancelado caso ocorram chuvas, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a eficácia do veneno.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram