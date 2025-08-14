Cinco são presos e um morre em operação contra organizações criminosas na região norte de MS

Celulares, drogas, arma de fogo e cigarros contrabandeados estão entre os itens apreendidos

Na manhã da última quarta-feira (13), a Operação Integrar II foi deflagrada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública por meio do (GGI-FRON-DIV) Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas. O objetivo da ação foi combater práticas ilícitas, com foco no enfrentamento a organizações criminosa nos municípios de Sonora, Pedro Gomes e demais localidades na região norte do Estado.

Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia para as providências legaises e um dos alvos, apontado como líder de uma organização criminosa, reagiu à abordagem policial e morreu no local em confronto com a polícia. Ele estava armado com um revólver e com entorpecentes.

O delegado Allan Patrick Rodrigues informou que sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos que resultaram na apreensão de drogas, uma arma de fogo, diversos aparelhos celulares e cigarros contrabandeados.

A operação teve início às 6h e contou com a participação da Polícia Civil (Delegacia Regional de Coxim e Delegacias de Sonora e Pedro Gomes), Polícia Militar (CPA-6, 5º BPM, BOPE, BPChoque e Polícia Militar Rural), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), e Polícia Científica.

Foram mobilizados 35 policiais militares de várias unidades, que realizaram diligências em bloqueios, patrulhamentos e no apoio à Polícia Civil no cumprimento dos mandados.

