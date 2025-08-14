Produtos fora de refrigeração e falta de higiene fazem restaurante de sushi ser interditado no centro da Capital

Nas imagens, é possível verificar o fogão com crostas de sujeira, óleo com coloração escura, ralos com gordura destampados

Na última quarta-feira (13), um restaurante de sushi localizado no Centro da Capital foi interditado pela Vigilância Sanitária de Campo Grande. No local, o Serviço de Fiscalização de Alimentos constatou diveras irregularidades e a ausência de condições para o funcionamento.

Nas imagens divulgadas, a falta de higiene chama a a atenção, é possível ver o fogão com crostas de sujeira e restos de alimentos, mochilas de funcionários em meios aos produtos, chão sujo e armazenamento inadequado. Embalagens e sushis servidos aos clientes aparecem empilhados em meio a sujeira e lixo no local.

Nas rede sociais clientes manifestaram indignação e nojo com a situação. O local permacenerá interditado até a regularização da situação.

Os critérios apontados pela Vigilância Sanitária para a interdição foram: Armanzenamento e manipulação de produtos perecíveis fora de refrigeração; Falta de estrtutura e materiais adequados para higienização das mãos e Ausência de condições mínimas para funcionamento seguro.

O orgão informou que o objetivo da ação foi proteger a saúde da população e evitar a contaminação por alimentos mau conservados.

Como denunciar?

Para realizar denúncias, os cidadãos podem entrar em contato pela Ouvidoria SUS pelo telefone (67) 3314-9955.

Confira o vídeo:

