Força-tarefa inicia entrega de 2 mil cestas básicas a indígenas em Dourados após avanço da chikungunya

Distribuição começou nesta segunda-feira e integra resposta federal à emergência sanitária no município

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) iniciou nesta segunda-feira (6) a entrega de cestas de alimentos a comunidades indígenas de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A ação integra a força-tarefa do governo federal diante da situação de emergência provocada pelo avanço dos casos de chikungunya no município.

Nesta primeira etapa, três caminhões transportam 2 mil cestas destinadas a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, conforme levantamento da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), vinculada ao Ministério da Saúde. Ao todo, 2 mil famílias serão atendidas nesta fase inicial.

Outras duas entregas estão previstas para maio e junho, totalizando 6 mil cestas. Cada unidade contém 21,5 quilos de alimentos, entre arroz, feijão, leite em pó, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão, açúcar, flocos de milho, sardinha enlatada e sal.

Além da distribuição, a superintendência da Conab em Mato Grosso do Sul disponibilizou a unidade armazenadora de Dourados para servir de base logística da operação.

Dados da vigilância epidemiológica atualizados até 2 de abril apontam 2.812 notificações de chikungunya na região. Desse total, 1.198 casos foram confirmados, 430 descartados e 1.184 seguem em investigação. Nas aldeias indígenas, foram confirmados 822 casos, o equivalente a 68,6% do total.

Até o momento, cinco mortes foram confirmadas no município, todas entre indígenas.

A resposta federal está em andamento desde meados de março, sob coordenação do MS. Entre as medidas adotadas estão o envio da Força Nacional do SUS (Sistema Único de Saúde), reforço das equipes assistenciais, intensificação das ações de vigilância e controle do vetor, além de busca ativa de casos e visitas domiciliares.

No território indígena, a atuação envolve ainda o Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, que conta com 210 Agentes Indígenas de Saúde e 150 Agentes Indígenas de Saneamento, além de apoio logístico com veículos e caminhões.

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