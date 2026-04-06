Dupla é presa após invadir casa de mulher e causar destruição em Tacuru

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (6), em Tacuru, por crimes no contexto de violência doméstica. A ação foi realizada pela Polícia Civil.

Segundo o registro, a vítima procurou a delegacia e relatou que, no dia anterior (5), o ex-namorado, junto com o irmão, invadiu a casa dela, arrombou a porta e espalhou cerveja nas roupas. A mulher não estava no local no momento da ação.

Ainda conforme o relato, os suspeitos gravaram um vídeo dentro da residência e enviaram à vítima, além de fazerem ofensas por mensagens e áudios.

Na manhã desta segunda, os dois retornaram ao imóvel, o que levou a mulher a acionar a polícia.

Os investigadores foram até o endereço e abordaram os suspeitos quando eles saíam da casa. No local, foram encontrados sinais de arrombamento, com a porta danificada, a residência revirada e forte cheiro de cerveja.

Diante das evidências, os dois foram presos e levados para a delegacia, onde foram autuados por violação de domicílio, dano e injúria no contexto de violência doméstica.