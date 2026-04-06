Vídeo: Caminhão tomba em rotatória e espalha carga na Via Park, em Campo Grande

Um caminhão tombou no final da manhã desta segunda-feira (6) na rotatória da Via Park com a Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, o motorista, um jovem de 24 anos, teria perdido o controle da direção ao passar pelo local.

O veículo transportava terra, e com o impacto, toda a carga ficou espalhada pela rotatória, causando transtornos no trânsito.

Imagens do caminhão tombado começaram a circular na internet e chamaram a atenção de moradores. Não há informações sobre feridos.