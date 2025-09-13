Fez Raio-X pelo SUS? Confira as novas datas para retirada dos laudo

Os pacientes que fizeram exames ambulatoriais de raio-x recentemente na rede municipal de saúde, ou seja, aqueles que não são considerados urgências ou emergências, podem conferir as novas datas para retirada de seus laudos.

A dilação do prazo ocorre devido ao processo de modernização do sistema e equipamentos, que já está em andamento em várias unidades da Capital.

Essa alteração, que já segue novas datas estabelecidas, garante que o serviço seja realizado com qualidade, dentro do novo fluxo ajustado à transição entre as empresas prestadoras.

Confira a tabela com as datas em que os exames foram realizados e a partir de quando os laudos poderão ser retirados: