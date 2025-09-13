Homem é ferido com faca ao tentar separar briga de casal no Jardim São Conrado

Um jovem de 22 anos ficou ferido após tentar intervir em uma discussão entre um casal durante a madrugada deste sábado (13), na Rua Registro, no bairro Jardim São Conrado, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o rapaz saía de uma tabacaria quando presenciou um homem agredindo uma mulher com tapas no rosto. Ao se aproximar para interromper a agressão, acabou sendo atacado com golpes de faca pela própria mulher.

A vítima sofreu três ferimentos, sendo dois no braço esquerdo e um próximo às costelas, também do lado esquerdo do corpo. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento no local e o jovem foi encaminhado à Santa Casa da Capital. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O jovem relatou à polícia que a autora seria uma mulher conhecida na região como Bruna, usuária de drogas. Após o ocorrido, ela fugiu e ainda não foi localizada. A arma usada no crime também não foi encontrada.

A ocorrência foi registrada na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio.