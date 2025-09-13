Tempo firme e temperaturas elevadas predominam neste sábado em MS

Regiões norte, pantaneira e do bolsão terão rápida elevação nos índices de temperaturas durante a tarde

Neste sábado (14), a previsão indica tempo firme em todo o estado, com predomínio de sol e variação de poucas nuvens. Essa condição está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. As temperaturas entram em rápida elevação ao longo das tardes, especialmente nas regiões norte, pantaneira e do bolsão.

O destaque fica por conta da baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 10% e 30%, caracterizando um ambiente atmosférico potencialmente prejudicial à saúde. Além disso, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 16-19°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21-25°C e máximas entre 34-41°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-22°C e máximas entre 34-41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 34-36°C. Os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Com informações do Cemtec.

