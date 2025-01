“Estamos garantindo que a saúde chegue à população”, diz Nísia Trindade sobre Plano de Reestruturação

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reafirmou que o Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro é uma prioridade do governo. Segundo ela, as seis unidades receberão investimentos e se integrarão ao Sistema Único de Saúde (SUS) com mais eficiência.

“Estamos garantindo que a saúde chegue à população”, destacou. A declaração foi dada na manhã desta sexta-feira (17/1), durante a reabertura de 200 leitos no Hospital Federal de Bonsucesso , na Zona Norte do Rio de Janeiro. Nísia Trindade também adiantou que a emergência da unidade será reaberta até o fim do mês.

“Hoje foi a entrega da primeira etapa desse trabalho, após 90 dias de muito trabalho do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). Estamos cumprindo o que nós nos comprometemos”, frisou. O Hospital Federal de Bonsucesso é administrado pelo GHC, empresa pública do Ministério da Saúde.

Os leitos reabertos nesta sexta estão divididos nas seguintes áreas: 88 de enfermaria e 12 de unidade de terapia intensiva (UTI). A previsão é reabrir mais 118 leitos até 31 de janeiro.

A ministra destacou que o mais importante nesse momento é aumentar a capacidade de atendimento dos hospitais. “Para nós, o mais importante é atender as pessoas e fortalecer o SUS. muitas pessoas dependem do hospital e ele é referência em vários tratamentos, como cirurgias de transplante”, salientou.

Ao todo, quatro unidades federais já iniciaram o Plano de Reestruturação. Os hospitais federais de Bonsucesso (HFB), do Andaraí (HFA) , Cardoso Fontes (HFCF) e Servidores do Estado (HFSE) já começaram o processo

“Os hospitais eram vistos como problema, mas na verdade eles são solução. Estamos executando um trabalho sólido e consistente para entregarmos o melhor para a população”, comentou a ministra.

Plano

O HFCF e o HFA foram municipalizados para a Prefeitura do Rio de Janeiro em dezembro. A meta é dobrar o número de atendimentos. O Ministério da Saúde repassou R$ 150 milhões à prefeitura. Além desse pagamento, está prevista a incorporação de R$ 610 milhões de teto MAC (atendimento de média e alta complexidade) para a cidade do Rio de Janeiro.

A unidade de Bonsucesso é administrada pelo GHC desde outubro de 2024. Entre as ações mais recentes, está a contratação de 2 mil funcionários. Dentre os profissionais, estão médicos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros.

O HFSE iniciou estudos para a fusão com o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle. Com a integração, serão 500 leitos à disposição do sistema de saúde. Além disso, haverá maior capacidade de qualificação para os profissionais com a abertura de novas vagas de residência médica.

No caso da unidade da Lagoa, há uma proposta em andamento com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para integração do Instituto Fernandes Figueira (IFF) com o hospital.

O Hospital de Ipanema está passando por ações de construção para modernização e melhorias nos próximos meses.

Por Governo Federal

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram