Gerson viabiliza convênio para instalação de semáforos e reforço de sinalização em Sidrolândia

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, conseguiu viabilizar parceria do Detran com a Prefeitura de Sidrolândia para a instalação de três semáforos e o reforço na sinalização horizontal e vertical do sistema viário da cidade. A expectativa é que os equipamentos sejam instalados até o mês de março.

Está marcada para o próximo dia 30 a abertura do processo licitatório lançado pelo Detran para compra dos

três conjuntos semafóricos pleito antigo da comunidade encampado pelo deputado Gerson Claro junto ao Governo do Estado .

Na ultima quarta -feira, quando esteve na cidade e se reuniu com o prefeito Rodrigo Basso e os vereadores , Gerson confirmou que o Departamento Estadual de Trânsito vai investir R$ 534.174,37 na sinalização semafórica planejada inicialmente para três cruzamentos: João Márcio Ferreira Terra/Antero Lemes, Antero/Lemes /Ponta Porã , em frente da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e na esquina das ruas Tomas Cáceres com Generoso Ponce. Serão destinados mais R$ 103.275,44 para reforçar a sinalização horizontal e vertical.

O deputado também tem feito gestões junto à Superintendência Regional do DNIT para que sejam feitos investimentos na melhoraria da sinalização no trecho urbano da BR-060, que atravessa a cidade com a denominação de Avenida Dorvalino dos Santos . ” Na saída para Campo Grande estão localizadas duas grandes indústrias , o frigorífico da JBS e o complexo da Inpasa . Neste trecho é urgente a duplicação da pista e a construção de duas pistas. Também é prioritária a abertura da terceira pista no trecho até a rotatória com a MS-162, saída para Maracaju e Nioaque “, avalia o deputado.

Clamor

Desde 2023, quando aconteceu um grave acidente de trânsito com morte, a população de Sidrolândia vem cobrando a instalação de semáforo no cruzamento da Rua João Márcio Ferreira Terra com a Antero Lemes onde na noite de 5 de outubro daquele ano morreu o motoentegafor Otávio Soares de Lima , um rapaz de 18 anos que pilotava uma motocicleta que seguia pela Avenida Antero Lemes, sentido UPA. No cruzamento com a João Márcio Ferreira Terra Otávio

bateu na moto pilotada por Tiago Aguillar, que seguia pela João Márcio. O jovem morreu após receber os primeiros atendimentos no Hospital Elmiria Silvério Barbosa. Ano passado , durante o desfile da Independência, dia 7 de setembro, amigos e colegas de trabalho do jovem o homenagearam.

Com faixas, cartazes e camisetas, motociclistas da Máfia da Entrega, desfilaram pela avenida e foram aplaudidos por autoridades e também pelo público presente .

Só um semáforo

Com uma frota que ultrapassa 26 mil mil veículos, o sistema viário urbano de Sidrolândia só tem um semáforo, na esquina da Avenida Dorvalino dos Santos com a Rua João Márcio Ferreira Terra em frente da Estação Rodoviária . O equipamento foi instalado em 2018,após uma intensa mobilização popular desencadeada pela morte em 2017 da jovem Andressa Medeiros da Silva Fonte de 24 anos de idade, vítima de atropelamento. Enquanto tentava atravessar a avenida, ela acabou sendo atingida por um caminhão que fazia conversão a direita, vindo da Rua João Márcio e teve a cabeça esmagada pelo veículo.

