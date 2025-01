Com prévia de programação, Prefeitura discute segurança do Carnaval com PM

O Carnaval 2025 de Corumbá teve sua programação prévia apresentada ao prefeito Dr. Gabriel na tarde da quarta-feira, 15 de janeiro, pela Fundação da Cultura. As atividades do Carnaval começam no sábado, 1° de fevereiro, com a ‘Folia Nos Bairros’ – evento que é uma das novidades para este ano. O lançamento oficial será em 08 de fevereiro no Jardim da Independência.

A apresentação aconteceu durante reunião que tratou da segurança do evento com o Comando do 6° Batalhão de Polícia Militar; Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social; Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetrat) e Fiscalização de Posturas.

Dr. Gabriel destacou que o evento trará novidades e a segurança é fundamental para que população e turistas aproveitem o evento com tranquilidade. “Queremos fazer a melhor festa possível”, disse o prefeito ao destacar a importância do planejamento das ações para a Folia de Momo. O Município prevê utilização de 200 seguranças de empresa privada, além de 40 socorristas.

Comandante do 6° Batalhão da PM, major Valdir Roloff Júnior ressaltou que a discussão antecipada de como será o esquema de segurança do Carnaval é o primeiro passo para garantir o sucesso do evento. “Corumbá tem o maior carnaval do Estado, é muito importante que a gente tenha ideia do que vai acontecer para organizarmos os pontos estratégicos e alinharmos, junto aos outros órgãos envolvidos, o apoio necessário para que os policiais militares possam atuar de maneira adequada para garantir a segurança da população”.

“O Carnaval vai começar bem mais cedo com uma programação nos bairros. Por orientação do prefeito, vamos levar atividades para os bairros com objetivo de democratizar o acesso à cultura”, explicou a diretora-presidente da Fundação da Cultura, Wanessa Pereira Rodrigues. “Ainda estamos finalizando alguns detalhes”, completou.

Também participaram da reunião os secretários Fernando Jorge Castro de Lucena (Segurança Pública e Defesa Social); Ubiratan de Oliveira Bueno (adjunto de Segurança Pública e Defesa Social); Marcos de Souza Martins (e Governo e Gestão Estratégica); Mariana Ricco Arguello Ortiz (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Demétrio Molinas Prado Júnior (Fiscalização de Posturas).

Confira abaixo a programação inicial de fevereiro do Carnaval 2025.

