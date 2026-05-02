Estado soma 4,7 mil casos prováveis de dengue e mantém vacinação de público-alvo

Boletim aponta ausência de mortes e baixa incidência recente em parte dos municípios
Mato Grosso do Sul contabiliza 4.779 casos prováveis de dengue, com 655 confirmações até o momento, segundo dados do boletim epidemiológico. Não há registro de mortes nem casos em investigação relacionados à doença no estado.
Nos últimos 14 dias, cidades como Nioaque, Pedro Gomes, Santa Rita do Pardo, Corumbá, Amambai, Ladário, Bonito, Jardim, Chapadão do Sul e Três Lagoas apresentaram baixa incidência de casos confirmados.
A vacinação segue em andamento e já alcançou 223.322 aplicações no público-alvo. O estado recebeu 241.030 doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde.
O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A imunização é indicada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária considerada prioritária por concentrar maior número de hospitalizações por dengue.
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