Estado soma 4,7 mil casos prováveis de dengue e mantém vacinação de público-alvo

Boletim aponta ausência de mortes e baixa incidência recente em parte dos municípios

Mato Grosso do Sul contabiliza 4.779 casos prováveis de dengue, com 655 confirmações até o momento, segundo dados do boletim epidemiológico. Não há registro de mortes nem casos em investigação relacionados à doença no estado.

Nos últimos 14 dias, cidades como Nioaque, Pedro Gomes, Santa Rita do Pardo, Corumbá, Amambai, Ladário, Bonito, Jardim, Chapadão do Sul e Três Lagoas apresentaram baixa incidência de casos confirmados.

A vacinação segue em andamento e já alcançou 223.322 aplicações no público-alvo. O estado recebeu 241.030 doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A imunização é indicada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária considerada prioritária por concentrar maior número de hospitalizações por dengue.

Chikungunya Dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde) apontam que o Estado já soma 5.214 casos confirmados de chikungunya em 2026, além de 8.894 casos prováveis. O boletim também registra 14 mortes pela doença, com ocorrências em Dourados, Bonito, Jardim e Fátima do Sul. Outros dois óbitos seguem em investigação. Ainda conforme o levantamento, 52 gestantes foram diagnosticadas com a doença no estado, grupo que exige acompanhamento mais rigoroso. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunya provoca febre alta, dores intensas nas articulações, dores musculares, manchas na pele e cansaço, podendo deixar sequelas prolongadas em alguns pacientes.

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