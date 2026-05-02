Senac abre 26 cursos em Dourados com vagas em áreas técnicas e de rápida formação

Opções incluem capacitações presenciais e cursos técnicos com início ao longo do ano

O Senac está com 26 cursos abertos para matrícula em Dourados, com opções voltadas tanto para qualificação rápida quanto para formação técnica mais longa.

A maior parte das vagas está concentrada em cursos de curta duração, que atendem quem busca aprender uma habilidade específica em menos tempo. Há opções ligadas à tecnologia, como uso de ferramentas digitais e informática aplicada, além de capacitações voltadas a atividades práticas do dia a dia profissional.

Também fazem parte da oferta dois cursos técnicos. Um deles é na área de Desenvolvimento de Sistemas, com duração até 2027. O outro é voltado a Recursos Humanos e tem início previsto para junho. Para ingressar, é necessário ter pelo menos 16 anos e atender aos requisitos de escolaridade exigidos.

Outras áreas contempladas incluem gastronomia, com cursos de preparo de alimentos e oficinas, além de beleza, com formações voltadas a serviços como maquiagem e cuidados estéticos. Há ainda capacitações nas áreas de saúde, turismo e produção de conteúdo digital.

Os cursos têm cobrança de mensalidade nos casos técnicos, com possibilidade de parcelamento. As inscrições podem ser feitas na unidade ou pelos canais oficiais da instituição.

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