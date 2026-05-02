Adolescente desaparece após cair no Rio Sucuriú durante acidente com embarcação

Buscas começaram ainda na noite de sexta-feira e devem continuar com apoio de mergulhadores

Equipes de resgate procuram por um adolescente de 17 anos que desapareceu após cair no Rio Sucuriú, na região do distrito de Pouso Alto, em Paraíso das Águas, na tarde de sexta-feira (1º).

O desaparecimento ocorreu depois de um incidente com uma embarcação que estava parada próxima a uma área com pedras. Três jovens estavam no local e acabaram caindo na água. Dois deles conseguiram sair do rio e foram até a cidade pedir ajuda, mas o terceiro não conseguiu retornar e não foi mais visto.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionado no início da noite e deslocou uma equipe de Chapadão do Sul para atender a ocorrência. As buscas começaram ainda na sexta-feira, mas sem sucesso até o momento.

A operação deve ganhar reforço neste sábado (2), com o envio de mergulhadores para ampliar a varredura na área onde o jovem desapareceu.

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