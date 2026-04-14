Escorpiões dentro de casa: como evitar acidentes e o que fazer em caso de picada

Com o aumento das temperaturas e a ocorrência de chuvas, cresce também a presença de escorpiões em áreas urbanas e, com isso, os acidentes com esses animais peçonhentos. Pequenos, silenciosos e muitas vezes escondidos dentro de casa, eles representam um risco real à saúde, principalmente para crianças e idosos. Saber como agir rapidamente pode fazer toda a diferença.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) orienta a população que, em caso de picada de escorpião, a recomendação é clara: procurar atendimento de saúde imediatamente. A vítima deve ir até a unidade mais próxima, seja uma UBS (Unidade Básica de Saúde) ou uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), para avaliação clínica. No SUS (Sistema Único de Saúde), o atendimento é organizado de forma que, após os primeiros cuidados, o paciente seja encaminhado, se necessário, para unidades de referência que dispõem do soro antiescorpiônico.

Antes de sair de casa, a recomendação é simples: lavar o local da picada com água e sabão e manter a calma. Não é indicado fazer torniquetes, cortes, perfurações ou aplicar qualquer tipo de substância no local, pois essas práticas podem agravar o quadro.

Nem todos os casos exigem o uso do soro. O tratamento é indicado principalmente para situações moderadas ou graves, conforme avaliação médica. Por isso, a ida rápida a um serviço de saúde é fundamental para definir a conduta adequada.

Se for possível, sem risco, levar o escorpião ou uma foto do animal pode ajudar na identificação da espécie e na avaliação do caso. No entanto, essa medida não deve atrasar a busca por atendimento.

Crianças e idosos exigem atenção redobrada

Acidentes com escorpiões tendem a ser mais perigosos em crianças, especialmente as menores, e em idosos. Nesses grupos, o veneno pode provocar reações mais intensas e evolução rápida, com sintomas como vômitos, sudorese, alterações cardíacas e outros sinais de gravidade. Por isso, o atendimento deve ser ainda mais ágil.

Como o SUS atende esses casos no Estado

Em Mato Grosso do Sul, a rede pública de saúde está estruturada para atender esse tipo de ocorrência. As unidades básicas e de urgência realizam o primeiro atendimento e, quando necessário, acionam a regulação para encaminhamento a hospitais de referência.

O soro antiescorpiônico não está disponível em todas as unidades, mas em pontos estratégicos da rede estadual, definidos para garantir acesso rápido e seguro ao tratamento. Essa organização permite que o paciente receba assistência adequada conforme a gravidade do caso.

Prevenção começa em casa

Evitar o aparecimento de escorpiões é a forma mais eficaz de reduzir acidentes. Medidas simples podem ajudar:

Manter quintais limpos, sem lixo, entulho ou restos de obra;

Vedar frestas em paredes, pisos e rodapés;

Manter ralos fechados ou com telas;

Sacudir roupas e calçados antes de usar;

Evitar o acúmulo de materiais e objetos;

Controlar a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões. Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica da SES, Karyston Adriel Machado da Costa, a maior parte dos acidentes pode ser evitada com mudanças simples no ambiente doméstico. “Os escorpiões se adaptam facilmente ao meio urbano e encontram abrigo e alimento dentro das residências. Por isso, manter o ambiente limpo, sem entulhos e com os acessos vedados, é fundamental para reduzir a presença desses animais e prevenir acidentes”, destaca.

O período de calor e chuva favorece a reprodução e a atividade desses animais, aumentando o risco de sua presença em residências e, consequentemente, a ocorrência de acidentes, especialmente em áreas urbanas.

Atendimento rápido salva vidas

A SES destaca que, embora muitos casos sejam leves, a evolução pode ser imprevisível. Por isso, não é recomendado esperar os sintomas piorarem. A avaliação profissional é essencial para garantir o tratamento correto e evitar complicações.

Por Gov MS