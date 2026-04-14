MS garante aval para empréstimo bilionário e inicia nova era na gestão das rodovias

Estado prevê recuperar 730 km de estradas, com manutenção por até 10 anos e foco em prevenção, economia e segurança

Mato Grosso do Sul deu nesta terça-feira (14) um passo bilionário rumo à modernização da infraestrutura rodoviária. A conquista chegou acompanhada pela assinatura, em Brasília (DF), da autorização federal para que o Estado contrate crédito junto ao BIRD (Banco Mundial), no valor de US$ 200 milhões (R$ 1,2 bilhão). Valor que marca uma mudança de paradigma na gestão da infraestrutura e logística do Estado. O ato ocorreu no Palácio do Planalto, após autorização do Legislativo estadual concedida em novembro de 2024.

O governador Eduardo Riedel destacou a importância do apoio institucional para viabilizar o projeto e agradeceu ao governo federal e ao parlamentar pela articulação.

“Para que chegássemos até aqui, foi fundamental a assinatura do presidente Lula autorizando o envio ao Senado Federal, para que possamos, então, formalizar com o Banco Mundial esse empréstimo, que é essencial para o Estado. São mais de R$ 1,2 bilhão — sendo US$ 200 milhões de financiamento e cerca de US$ 50 milhões de contrapartida do Estado — que vão transformar a região do Vale do Ivinhema. Que as nossas diferenças políticas não atrapalhem o andamento das ações do Estado, e que deixemos isso cada vez mais evidente”, disse.

Um dos interlocutores da articulação, o deputado federal Vander Loubet, comemorou o momento como um marco para Mato Grosso do Sul.

“Acho que esse evento simboliza a parceria do governo federal com o governo do Estado. É um empréstimo que vai atender toda a região, com recapeamento, infraestrutura e manutenção por dez anos”, afirmou.

Desenvolvido pelo EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas) e pela Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística), o projeto prevê manutenção proativa, contínua e preventiva das rodovias estaduais, com adequação à resiliência climática e reforço na segurança viária.

O modelo, já adotado em países que utilizam financiamento de organismos multilaterais, busca reduzir custos, otimizar recursos públicos e garantir maior durabilidade aos investimentos. A proposta também inclui contratos baseados em desempenho, com foco na qualidade e na conservação das estradas.

“É um projeto que vai requalificar 730 km de pavimento em rodovias estaduais no Vale do Ivinhema, como a MS-141, a MS-145 e a MS-147. Mais de 20 municípios serão contemplados com esse modelo inovador de PPP [Parceria Público-Privada], em que o vencedor da licitação vai fazer a melhoria asfáltica da região e também a manutenção por 10 anos após a restauração”, explicou Riedel.

O governador ressaltou ainda que a autorização representa um avanço decisivo para a execução do programa.

“Agora que estamos autorizados pela União, que é a avalista, temos que aprovar no Senado em tempo hábil para assinar o contrato com o Banco Mundial. Nossa bancada já se articulou para termos esse resultado”, frisou.

Modelo inovador

O programa adota o modelo Crema (Contrato de Restauração e Manutenção de Rodovias), no qual a empresa contratada é responsável tanto pelas obras quanto pela manutenção por um período determinado.

Já a modalidade DBM (Design, Build, Maintain) inclui também a elaboração do projeto, garantindo maior controle de qualidade, redução de custos e otimização de prazos.

“O Rodar MS representa um avanço importante na forma como o Estado cuida da sua malha rodoviária. Estamos saindo de um modelo reativo para uma atuação planejada, com foco em prevenção, durabilidade e segurança. Esse trabalho, conduzido de forma integrada entre a Seilog e o EPE, permite unir capacidade técnica, planejamento e inteligência de gestão para garantir rodovias mais seguras, eficientes e preparadas para os desafios climáticos. É uma construção conjunta que fortalece a infraestrutura e traz resultados concretos para quem depende das estradas no dia a dia”, destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

Cinco anos para implantação

A secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni, explicou que, após o aval federal, o projeto ainda será submetido ao Senado, que deverá autorizar a operação de crédito. Com isso, o Estado estará apto a firmar o contrato com o Banco Mundial.

“Após a assinatura do contrato, serão cinco anos de implantação. Será um programa que estabelece uma nova metodologia de manutenção de curto, médio e longo prazo. A finalidade é perpetuar a iniciativa, porque, se você faz uma boa rodovia com um bom modelo de gestão, ao longo dos anos os investimentos serão mais adequados e menos onerosos ao Estado”, afirmou.

Além da recuperação da malha rodoviária, o programa Rodar MS prevê impactos socioeconômicos, com integração de práticas ambientais, sociais e de governança, incentivo à descarbonização do transporte e ampliação da segurança no acesso a escolas.

Também estão entre os objetivos o aprimoramento da gestão técnica, ambiental e operacional das rodovias, além da modernização do sistema de transporte, com aquisição de equipamentos, sistemas e capacitação de servidores.

Por Michelly Perez

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