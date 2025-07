Museu da Imagem e do Som promove programação gratuita de férias para crianças nesta sexta (25)

Atividades incluem oficina sobre os primórdios do cinema e espaço com videogames; entrada é gratuita



O MIS (Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul) realiza nesta sexta-feira (25), em Campo Grande, uma programação especial de férias voltada para o público infantil. As atividades incluem uma oficina sobre os primórdios do cinema e um espaço interativo com videogames como Naruto e Dragon Ball, em um console Xbox. A participação é gratuita.

Uma das oficinas apresentadas será a de taumatrópio, brinquedo óptico inventado em 1824 e considerado uma das primeiras formas de animação. A proposta é apresentar, de forma prática, como surgiu o movimento nas imagens muito antes do cinema moderno.

De acordo com o coordenador do MIS, Marcio Veiga, a ação busca preencher o período de férias com atividades educativas e culturais. “As férias é um momento muito especial para as crianças, estudantes, é um momento que eles têm de ociosidade em casa e que eles podem experimentar outras experiências em outros espaços. E o museu está sempre de portas abertas para receber e oferecer novas informações, novas experiências”, afirmou.

O evento acontece no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 559, no centro da capital. Não é necessário fazer inscrição prévia. As atividades são voltadas principalmente para o público infantil e estarão disponíveis durante o período das férias escolares.

