Entre os dias 29/11 e 1º de dezembro, Bonito irá receber oficina ortopédica em itinerante

O município de Bonito receberá, entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro, a Oficina Ortopédica Itinerante, uma iniciativa da SES (Secretaria de Estado de Saúde) em parceria com a Rede da Pessoa com Deficiência, CER IV/APAE de Campo Grande e as secretarias municipais de saúde. A carreta estará no pátio do CER, disponibilizando gratuitamente Órtese, Prótese e Meios Auxiliares de Locomoção (OPM) para a comunidade.

Os atendimentos serão direcionados a pacientes encaminhados pelo CER, enquanto interessados não cadastrados devem procurar o centro antes do início da oficina. A ação, habilitada pelo Ministério da Saúde, busca aproximar serviços especializados aos usuários do SUS no interior do estado.

Juliana Medeiros, gerente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da SES, destaca que a Oficina visa ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência, impactando positivamente na capacidade funcional, conforto e qualidade de vida. Além disso, o uso de OPMs facilita o retorno às atividades educacionais e profissionais.

No período de janeiro a agosto de 2023, a Oficina percorreu diversos municípios, atendendo 2.137 pacientes e entregando uma variedade de produtos, como órteses, próteses, coletes, botas, palmilhas, cadeiras de rodas, de banho, muletas, bengalas e andadores. Para acessar os serviços, é necessário estar previamente inserido na regulação SISREG (Sistema de Regulação).

