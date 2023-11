Novo Hospital Cassems de Dourados celebra inauguração com culto ecumênico

Em comemoração à inauguração do novo Hospital Cassems de Dourados, será celebrado um Culto Ecumênico, na próxima quarta-feira (22), às 17:30h, no estacionamento do fundo do Hospital, na Rua Ediberto Celestino de Oliveira.

O culto será aberto aos colaboradores da Cassems e contará com líderes religiosos, visando aproximar a espiritualidade e celebrar essa conquista para a população de Dourados e região.

O Hospital Cassems de Dourados, atenderá 49.573 beneficiários da grande Dourados (Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Iguatemi, Ivinhema, Jateí, Maracaju, Rio Brilhante, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Sidrolândia), colocando sempre em primeiro lugar a qualidade do atendimento e a segurança do beneficiado.

A unidade hospitalar contará com 13.555,52 m² de área construída, 550 colaboradores e 163 leitos: sendo 49 na Clínica Médica, 44 na Clínica Cirúrgica, 30 na UTI, 20 na Oncologia, 10 na Day Clinic e 10 na Pediatria.

O investimento total foi de R$ R$6.856,08 por metro quadrado, financiados com recursos próprios e parte do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste). Após a inauguração oficial, o Hospital inicia o Pronto Atendimento entre os dias 25 e 26 de novembro. E a partir do dia 27 de novembro serão ativados o Centro Cirúrgico e os novos leitos de UTIs.