Clássico mundial, Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça; confira provável escalação

A Seleção Brasileira encara a Argentina nesta terça-feira, às 20h30 (horário de MS), no Maracanã, em duelo válido pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O maior clássico de seleções do mundo ganha um novo capítulo na noite de hoje, com uma Argentina franca favorita e um Brasil questionado devido aos últimos jogos.

A equipe de Fernando Diniz não ganha há três rodadas, tendo empatado com a Venezuela e sido derrotada por Uruguai e Colômbia. Com apenas sete pontos, ocupa o quinto lugar das Eliminatórias. Além disso, o desempenho não vem sendo satisfatório, o que cria pressão para um nome em definitivo na comissão técnica.

Já a Argentina, mesmo tendo perdido o último jogo para o Uruguai, lidera o campeonato com 12 pontos, além de ser a atual campeã do mundo.

Enquanto a Seleção enfrenta a ausência de alguns de seus principais talentos, como Neymar e Vini Jr, a Argentina assegura a participação de Lionel Messi, que pode realizar sua despedida dos campos brasileiros. O renomado jogador, considerado o melhor do mundo, já participou de 22 partidas no país, acumulando 13 vitórias, cinco empates, quatro derrotas e nove gols marcados. Sua última visita resultou na conquista da Copa América de 2021, no Maracanã. Prováveis escalações A equipe nacional enfrenta várias ausências significativas. Além de Danilo, Casemiro, Neymar e outros jogadores que foram excluídos da convocação devido a lesões, o Brasil também sofreu a perda de Vini Jr, que se machucou durante o primeiro tempo do confronto contra a Colômbia. Para substituir o número 7, Fernando Diniz optará por Gabriel Jesus. Ausente na última partida, o atacante do Arsenal permaneceu na Granja Comary, onde recebeu tratamento intensivo e se recuperou totalmente de uma lesão na coxa. Time provável: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli. Já Argentina pode ter duas mudanças com relação ao último jogo: Di María pode entrar no lugar de Nicolás González, e Lautaro Martínez pode ganhar a vaga de Julián Álvarez. O técnico não confirmou a equipe, mas disse já ter tomado sua decisão. Time provável: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernandez, De Paul e Mac Allister; Messi, Di María e Lautaro Martínez

