Três Lagoas e outras cidades do Estado e do país enfrentam dificuldades no abastecimento de medicamentos essenciais, o que tem quando preocupação e impactado a saúde da população. A Farmácia do Município, responsável por fornecer medicamentos gratuitamente à população de baixa renda, produtos em seu estoque.

A escassez de medicamentos é um problema recorrente enfrentado não apenas por Três Lagoas, mas também por diversas outras localidades do país. A falta de insumos afeta a disponibilidade de uma ampla variedade de medicamentos desde antibióticos até medicamentos de uso contínuo para doenças cronicas.

Para ilustrar a dimensão do problema, a Farmácia do Município possui uma lista de medicamentos em falta, sendo eles:

eritromicina 500 mg (comprimido)

gentamicina 05 mg/ml (frasco c/ 05 ml)

ácido folínico 15 mg (comprimido)

albendazol 40 mg/ml ou 400 mg / 10 ml)

albendazol 400 mg (comprimido)

alendronato de sódio 70 mg (comprimido)

alopurinol 300 mg (comprimido)

amoxicilina 50 mg/ml ou 250 mg / 05 ml

amoxicilina + clavulanato de potássio 50 +

biperideno 02 mg (comprimido)

clomipramina 25 mg (comprimido)

dexametasona 01 mg/g (bisnaga c/ 10 g)

dexametasona colírio 01 mg/ml (frasco c/

diazepam 05 mg/ml ou 10 mg / 02 ml

digoxina 0,25 mg (comprimido)

eritromicina 50 mg/ml ou 250 mg / 05 ml

estriol, succinato de 01 mg (bisnaga c/ 50 g)

fenobarbital 100 mg/ml ou 200 mg / 02 ml

haloperidol, decanoato 70,52 mg/ml (ampola)

hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml (frasco c/

levotiroxina sódica 25, 50 e 100 mcg (comprimido)

metildopa 250 mg (comprimido)

metoclopramida 04 mg/ml (frasco c/ 10 ml)

metronidazol 100 mg/g ou 500 mg / 05 g +

nistatina 100.000 ui/ml (frasco c/ 50 ml)

nitrofurantoína 100 mg (comprimido)

noretisterona 0,35 mg (comprimido)

óleo mineral – uso tópico (frasco c/ 100 ml)

sais de reidratação oral (envelope / sachê)

salbutamol 100 mcg (spray aerossol)

sinvastatina 20 e 40 mg (comprimido)

sulfato ferroso 25 mg/ml ou 250

a falta desses medicamentos tem causado transtornos aos pacientes que dependem deles para o tratamento de suas condições de saúde. Muitas vezes, esses pacientes não possuem condições financeiras para adquirir esses medicamentos em farmácias particulares, tornando a Farmácia do Município sua única opção.

A situação vivenciada pela Farmácia do Município reflete um problema estrutural do sistema de saúde do país. A falta de investimentos adequados na produção e distribuição de medicamentos tem levado à escassez de produtos, afetando não apenas os mais vulneráveis, mas também os serviços de saúde, em geral.

Autoridades locais e nacionais precisam adota medidas urgentes para solucionar essa questão. É fundamental promover investimentos na indústria farmacêutica nacional, facilitar a importância medicamentos em falta para estabelecer parcerias publico-privadas para garantir o abastecimento regular de medicamentos essenciais.

Enquanto isso, a população de Três Lagoas e de outras cidades afetadas pelo desabastecimento deve buscar alternativas viáveis para a aquisição dos medicamentos. É importante consultar um médico ou profissional de saúde para verificar a possibilidade de substituição por medicamentos equivalentes ou similares disponíveis no mercado.

o desacontecimento de medicamentos é uma questão séria que requer atenção e ação imediata. A saúde e o bem-estar da população estão em jogo, e é responsabilidade das autoridades e da sociedade encontrar soluções efetivas para este problema.

