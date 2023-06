Bolivianas são presas dentro ônibus coletivo transportando cocaína para São Paulo

Duas bolivianas de 21 anos, foram presas na noite de ontem (22), com mais de 8 kg de cocaína, em um ônibus interestadual, na BR-262, em Miranda, a 207 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), deram ordem de parada a um ônibus que seguia o itinerário Corumbá (MS)- São Paulo (SP). Em fiscalização, os policiais interrogaram as jovens, que apresentaram respostas desconexas e nervosismo. Ao serem questionadas, confessaram o transporte de cocaína até São Paulo.

Elas afirmaram aos policiais que pegaram os entorpecentes na rodoviária e que receberiam 4 mil bolivianos, nos valores brasileiros, seriam aproximadamente R$ 2,5 mil pelo transporte.

O material foi encaminhado a Delegacia da Polícia Civil de Miranda, juntamente com as duas autoras. Segundo os agentes do DOF, a cocaína apreendida é avaliada em R$ 420 mil.

