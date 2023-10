Fim de semana tem Festival Mahila e apresentação da peça ‘A Princesa Engasgada’

Danças étnicas e populares no Armazém Cultural e teatro no Furnas de Boa Sorte são opções de lazer e entretenimento

Para quem é fã de dança, hoje (23) começa o Festival Mahila, com uma intensa programação no Armazém Cultural, até domingo (25), voltada para o universo das danças étnicas e populares! Em sua quarta edição, o projeto está sendo contemplado pelo FMIC 2021 (Fundo Municipal de Investimentos Culturais) e reforça a política de financiamento amplamente preconizada pelo município, ao promover o incentivo, a proteção e valorização da cultura campo-grandense e a formação profissional e de público, principalmente.

Durante o evento terão workshops com professoras de renome nacional e internacional vindas de São Paulo, Paraíba, Paraná, da Argentina e de Mato Grosso do Sul, além da mostra de dança e o encerramento do festival com o espetáculo “Elementos”, da Cia. Shakti Fusion. As inscrições para cada workshop e a entrada para as apresentações serão dois quilos de alimentos. As inscrições para os workshops devem ser feitas pelo site: www.festivalmahila.com.br. O espetáculo é uma interação com o público, segundo a diretora da Cia. e do grupo Mahila Morgana Shayra.

“Ele vem de um vídeo- -dança, foi contemplado na Lei Audir Blanc, em 2021 e agora passará para um espetáculo, que é basicamente uma instalação que está sendo montada no Armazém Cultural, onde o público poderá participar com os elementos. O público vai interagir com a gente, porque eles farão oferendas, vão pegar em materiais que serão distribuídos e participarão junto conosco. Então, é uma instalação de 25 metros, onde o público estará caminhando junto com os elementos até chegar no último, que é o éter.”

Aos moradores de Furnas de Boa Sorte, hoje (23), tem teatro por aí, pois o Teatral Grupo de Risco está chegando, com o espetáculo “A Princesa Engasgada”, na Associação Quilombola Rural Furnas de Boa Sorte. A apresentação integra o projeto #TGRENTREFURNASEDISTRITOS, que busca viabilizar a manutenção das atividades do grupo, por meio da continuidade e descentralização da produção teatral com apresentações de espetáculos teatrais que compõem o repertório em cartaz do grupo e a montagem de um novo espetáculo.

A peça conta a história de uma princesa que se engasga com uma espinha de peixe e o rei determina que seja encontrado um médico para curar sua filha. Uma camponesa cansada de apanhar do marido resolve se vingar e diz ao fidalgo que ele é médico, mas só trata seus pacientes quando apanha. O camponês, sem direito de recusa, é levado ao rei e assim começa seu castigo. Com suas peripécias, consegue ganhar a simpatia do rei. A peça será apresentada às 10h e, em seguida, haverá a roda de conversa “Negrarte – O povo negro na arte”, com Romilda Pizani.

A integrante do grupo, Fernanda Kunzler, comenta a importância de levar o teatro para furnas e distritos. “Nós consideramos extremamente importante estar nesses lugares, onde as pessoas têm pouco acesso, às vezes, até nenhum acesso, à arte. E o teatro nem sempre vai até esses lugares e eles nem sempre têm a possibilidade de vir até Campo Grande”.

Sexta-feira (23/6)

Festa da Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está realizando, a partir de hoje (23), a 6ª festa da padroeira de Mato Grosso do Sul, em comemoração ao dia da padroeira, lembrado pela igreja em 27 de junho. A festa conta com uma média de 15-20 barracas de alimentação e com diversas atrações musicais. Hoje, quem anima o público é a cantora Duda Marques e, em seguida, Olavo Netto. O evento é gratuito, ocorre das 18h às 22h30, e será realizado no próprio santuário, localizado na avenida Afonso Pena, 377, Amambaí.

Shopping Bosque dos Ipês

O Circo Mundo Mágico chega ao shopping Bosque dos Ipês hoje (23), com um espetáculo encantador para toda a família. A atração conta com o maior zoológico temático do Brasil, globo da morte com cinco motoqueiros, palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas. O circo está instalado no estacionamento acesso A e o espetáculo começa às 20h, desta sexta. Compre os ingressos pelo site: www.circomundomagico.byinti.com/#

Shopping Campo Grande

Hoje (23), das 17h às 22h, tem apresentações de quadrilha junina no Quintal Sesc, que fica no estacionamento da loja Riachuelo, do shopping Campo Grande. Irão se apresentar as escolas Le Irdak, Gappe, Sesi e o colégio Status. O espaço decorado contará ainda com apresentação do musical Matilda e show musical com Tapioca Forró. Entre os food trucks, a KF Kitutes tem quentão e chocolate quente, vinho quente, pipoca doce, pipoca salgada, amendoim e muito mais. Tem ainda a Turma da Mary Hotdog e Carreteiro, Pamonha da Dona Elza, Chefão Churros e Crepe, além dos chopes Germânia.

Sábado (24/6)

Festa da Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Uma das mais aguardadas pelos campo-grandenses e devotos, a festa da padroeira começa às 18h, com apresentação musical de Matheus Martins e O Baile do Regis.

Shopping Bosque dos Ipês

Sábado (24) tem “Play Games”, com piscina de bolinhas, boliche, games e muito mais, no shopping Bosque dos Ipês, das 15h às 22h. Durante o horário de funcionamento do shopping, todos os dias, as atrações são: minicarros divertidos para as crianças passearem pelo shopping, “Casa da Tia Paula”, com brinquedoteca, UCI Cinemas, das 14h às 22h30, e Arena Trampolim. A Arena Trampolim é a maior arena de diversão “indoor” instalada em shopping e está na área central do Bosque, das 10h às 22h, com um mega tobogã de 8 metros e escorregadores de diferentes níveis. O ingresso custa R$ 50 para brincar durante 50 minutos (a cada minuto excedente será cobrado R$ 1 por minuto) e pode ser adquirido diretamente na bilheteria do local. Ainda tem o Circo Mundo Mágico, com sessões às 16h, 18h e 20h, neste sábado.

Shopping Campo Grande

Para entreter os pequenos, o Happy Park Kids segue na área central do shopping Campo Grande neste sábado (24), com um mega circuito de atividades infantis com brinquedos. Entre eles, um circuito de infláveis, escorregadores, obstáculos, pula- -pula e playgrounds interligados para crianças de 1 a 12 anos. Em funcionamento das 10h às 22h neste sábado, o valor da brincadeira é de R$ 40 para 30 minutos. Após esse tempo, é cobrado R$ 20 a cada 15 minutos.

Shopping Norte Sul Plaza

Aproveite a tarde de sábado (24) para levar as crianças ao Espaço Sesc, do shopping Norte Sul Plaza. Haverá contação de histórias com Nano Elânio, às 15h e às 16h30. O espaço fica ao lado da loja Riachuelo.

Festival Mahila

Sábado (24) tem os seguintes workshops, no Armazém Cultural: “Danças das Iabás – Corpo e Ancestralidade”, ministrado por Adelyah Gomes (PB), das 8h30 às 10h30; “Movimentos Expressivos e Interpretativos no Tribal”, ministrado por Paula Braz (SP), das 10h30 às 12h30; “ATS: Spins e Turns”, com a argentina Emine di Cosmo, das 13h30 às 15h; “Fusion Bellydance – Braços Criativos”, também com Emine di Cosmo, das 15h às 16h30 e “Dança de Poder para Mulheres”, ministrado por Beatriz Capobianco (SP), das 16h30 às 18h.

Domingo (25/6)

Festa da Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A dupla Augusto e Leandro e o Luizão dos Teclados e Rony Moreno são as atrações de domingo (25), na festa da padroeira. Das 18h às 22h30, terão muitas barracas de alimentação, show de prêmios e música boa. Ainda durante a festa, você pode comprar a rifa no valor de R$ 30, de um SUV C4 Cactus 1.6 Live automático, o sorteio será no dia 28.

Shopping Bosque dos Ipês

A Arena Trampolim funciona das 12h às 20h, no domingo (25), no shopping Bosque dos Ipês, a preço de R$ 50 para brincar durante 50 minutos. A área, com 4 mil cubos de espuma e equipamentos com 3,9 mil molas de resistência, garante a diversão de crianças, jovens e adultos. Outra opção de entretenimento é o Circo Mundo Mágico, com sessões às 16h, 18h e 20h, no domingo.

Shopping Campo Grande

Para o domingo (25), tem novidade nas telinhas da Cinemark, do Shopping Campo Grande, é o filme “Elementos”. Aproveite para assistir a essa história de amor. Os personagens representam os elementos terra, água, fogo e ar, e vivem em comunidade na Cidade Elemento. Faísca e Gota descobrem que, incrivelmente, são parecidos. É quando a aventura começa. Também estreia, nos cinemas, a comédia “Que Horas Eu Te Pego?“, estrelada pela vencedora do Oscar Jennifer Lawrence, que interpreta Maddie, uma motorista do Uber que fica sem carro e corre o risco de perder sua casa. Ela vê uma oportunidade de mudar sua vida quando se depara com a lista de empregos de um casal rico procurando alguém para namorar seu filho introvertido, Percy, e tirá-lo de sua concha antes que ele vá para a faculdade. A programação completa está disponível em https://www.cinemark.com. br/campo-grande/cinemas.

E ainda está rolando a promoção “iPhone na mão”, que realiza o sorteio de um iPhone 14 por semana. A cada R$ 400 em compras, o cliente ganha um cupom para participar do sorteio. Para participar, o cliente precisa cadastrar suas notas no aplicativo do shopping ou no totem próximo à praça de alimentação.

Shopping Norte Sul Plaza

Domingo (25) tem contação de histórias com Nano Elânio, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, do shopping Norte Sul Plaza.

Festival Mahila

Os workshops de domingo (25), do Festival Mahila, são: “ATS – Dançando de Improviso Coletivo Coordenado”, com Lilian Kawatoko (SP), das 9h às 10h30; “Dança e Inclusão Social: Conheça o Poder Dessa Relação”, em uma aula especial para pessoas com deficiência, ministrado por Lisa Lima (MS), das 10h30 às 12h30; “Dançando na Malandragem”, com Fran Passos (PR), das 13h às 15h e “Twerk”, ministrado por Lívia Lopes (MS), das 15h às 16h30.

