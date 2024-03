Em reunião do Conselho Local de Saúde da Santa Casa, Dr. Victor Rocha presta contas dos atendimentos do projeto

Idealizador e médico mastologista do projeto apresentou os dados para implantação e aumento dos serviços na Santa Casa Durante a reunião do Conselho Local de Saúde na Santa Casa, o vereador e médico mastologista da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha apresentou os dados para a implantação e aumento dos serviços oferecidos com a mudança do local de atendimento para o Hospital.

Dr. Victor Rocha disse durante a sua prestação de contas que com a ampliação do local de atendimento será possível, por meio de termo aditivo entre a Prefeitura de Campo Grande e a Santa Casa, oferecer por meio da Casa Rosa novos serviços, além da mastologia.

Diante dos dados da Casa Rosa entre novembro de 2021 e dezembro de 2023, vimos a possibilidade de expansão dos serviços oferecidos. Com o convite da Dra. Alir Terra para virmos para a antiga ala psiquiátrica da Santa Casa, vimos a possibilidade de ampliar nossos atendimentos. Por isso, além da mastologia, iremos oferecer acompanhamento às gestantes, atendimento ginecológico, pediátrico e posteriormente também faremos atendimentos aos homens, com prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata”.

O médico da Casa Rosa explicou que os pacientes são regulados via SisReg e atendimento é via Sistema Único de Saúde. “Todo o serviço oferecido pela Casa Rosa é via SUS. Ninguém paga nada para ser atendido. Com a vinda para Santa Casa, pactuamos a ampliação dos serviços e vamos nos próximos meses anunciar o início das novas especialidades”, pontuou.

Dr. Victor Rocha disse ainda que em menos de um mês de retomada dos atendimentos do projeto na Santa Casa, a Casa Rosa já diagnosticou mais três casos de câncer de mama. “A nossa missão é salvar vidas. Aqui na Santa Casa poderemos melhorar os serviços já oferecidos para as pacientes que já fazem acompanhamento na Casa Rosa. São sete salas que serão utilizadas como consultórios, salas de exames, palestras, enfim nosso interesse é oferecer uma saúde pública de qualidade para nossa gente”.

Para a presidente da Santa Casa, Dra. Alir Terra toda a implantação de um novo serviço é um desafio. “Com a vinda da Casa Rosa para a Santa Casa enfrentamos vários desafios. A viabilização dessa parceria foi feita dentro dos parâmetros da legalidade para podemos ampliar os serviços oferecidos por meio do projeto que hoje ocupa as dependências do nosso hospital”, finalizou.

Com informações da assessoria

