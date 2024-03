Encontro “Mulher Comunitária” acontece nesta sexta em Campo Grande

Acontece nesta sexta(15), o Encontro Mulher Comunitária, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O encontro tem como propósito homenagear mulheres que se destacam por suas contribuições significativas nas comunidades e as por meio de suas profissões, contribuem com o desenvolvimento da cidade.

O evento será realizado na Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (SUASC). Cerca de mais de 150 pessoas participarão e 70 mulheres serão homenageadas em diversas áreas, incluindo presidentes de associações de moradores, líderes políticas e comunitárias, professoras, enfermeiras, empresárias, psicólogas, entre outras.

A Secretária fica localizada no Condomínio Marrakesh, na Rua 25 de Dezembro, 924 -2º andar -Jardim dos Estados.

