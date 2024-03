Campanha contra a gripe: Cassems antecipa calendário e inicia vacinação nesta semana

Ação é voltada para beneficiários de Campo Grande e do interior de Mato Grosso do Sul que reservaram doses da vacina

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), antecipou o calendário de 2024 e iniciou nesta semana a aplicação das doses da Campanha de Vacinação Contra a Gripe para os beneficiários que realizaram a reserva e o agendamento prévio.

A mudança ocorre em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. O imunizante aplicado na Campanha de Vacinação contra a Gripe é do tipo quadrivalente, ou seja, aumenta as chances de proteção por atuar contra quatro tipos de cepas que circularam durante o ano passado (H3N2, H1N1) e duas cepas da Influenza B.

Em Campo Grande, os beneficiários da Cassems que realizaram a reserva, bem como efetuaram o pagamento da dose da vacina, podem procurar o Centro Médico de Diagnóstico Avançado, conforme agendamento telefônico prévio. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Mais informações pelo telefone, (67) 3056-9800.

Além da Capital, a vacina estará disponível em Corumbá, Dourados Aquidauana, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Naviraí e Coxim, conforme cronograma de cada unidade.

Documentos necessários

É necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do plano de saúde e cartão de vacinação (quando houver).

