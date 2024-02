Em posse da Sesau, Dr. Victor Rocha defende parceria por uma Saúde Pública de Qualidade

Presidente da Comissão de Saúde se colocou à disposição para trabalhar por melhorias para população Campo-grandense

O presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da Solenidade de Posse da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizada na manhã de segunda-feira (05). Na oportunidade foi dada posse a nova diretoria da Sesau, Dra. Rosana Leite (secretária) e Aldecir Dutra de Araújo (secretário-adjunto).

Representando a Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Victor Rocha enfatizou o trabalho em conjunto em prol de melhorias da saúde pública da Capital. “Estamos sempre à disposição para fazer o que for melhor para nossa gente. Seja na aprovação de projetos, na votação de suplementação de recursos ou na elaboração de políticas públicas que promovam melhorias para o acesso à saúde pública de qualidade”, pontuou.

Em sua fala, o Dr. Victor Rocha deixou um conselho para a Dra. Rosana. “Dra. Rosana escute os conselheiros, fortaleça os trabalhadores da saúde, dê muita atenção ao conselho municipal de Saúde, aos hospitais e ao judiciário. Pois, atendendo a demanda de todas essas instituições, estaremos atendendo as demandas da nossa população. E é isso que todo Campo-grandense espera de uma secretaria de Saúde. É uma renovação de esperança de todos que aqui estão, mas também para os quase 1 milhão de habitantes que estão aguardando resultados do seu trabalho e de toda essa equipe, empenhados no mesmo objetivo: que é o atendimento de uma saúde pública de qualidade”, finalizou.

Rosana Leite é reconhecida nacionalmente por suas ações na coordenação do Hospital Regional de Campo Grande e, em seguida, por assumir a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 (Secovid) durante a pandemia. “Sabemos dos desafios que esta pasta representa, e temos como princípio fazer uma gestão igualitária que sempre irá observar as necessidades da população, afinal de contas, é por ela que estamos assumindo essa função”.

Com informações da assessoria