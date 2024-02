Na abertura do ano legislativo, Riedel afirma investimento de 3,4 bi em infraestrutura no Estado

No início do ano legislativo, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, apresentou um panorama das expectativas e desafios para o estado em 2024, destacando iniciativas que visam melhorar a qualidade de vida, reduzir o custo de vida e oferecer oportunidades para todos os sul-mato-grossenses.

Riedel ressaltou o sucesso das ações implementadas, que incluem impulsionar a economia, gerar empregos, promover qualificação profissional e transferência de renda. Ele enfatizou que especialistas apontam Mato Grosso do Sul como o estado brasileiro mais próximo de erradicar a pobreza extrema.

Uma das conquistas destacadas pelo governador foi o movimento de beneficiários que, após conquistarem empregos ou melhores salários, devolveram voluntariamente o Cartão Social, um programa de transferência de renda. Esse gesto simboliza o avanço na promoção da independência financeira das famílias, alinhando-se ao desejo coletivo de libertar as próximas gerações da pobreza extrema.

Entre as pessoas que abriram mão do benefício estão Vera Leite, de 57 anos, e Odair Silva, de 54 anos, de Naviraí. Eles, que já utilizaram o Mais Social em momentos de dificuldade, agora podem abrir mão da assistência para que outras pessoas em situação vulnerável recebam ajuda. Atualmente, cerca de 155 mil famílias recebem apoio do Governo do Estado por meio de programas como Conta de Energia Zero e Mais Social, que teve seu valor reajustado em 50%, chegando a R$ 450 por mês.

O governador destacou o crescimento econômico do estado, evidenciado pelo ingresso de R$ 17 bilhões em novos empreendimentos no ano passado, gerando 33 mil novos empregos. Esses esforços resultaram em Mato Grosso do Sul alcançando a honrosa posição de quarto menor índice de desocupação entre os estados brasileiros.

Riedel anunciou a finalização de um programa de parcerias com os 79 municípios do estado, buscando transformações nas áreas de saúde, educação e desenvolvimento econômico. O objetivo é fortalecer a governança local e proporcionar resultados mais efetivos para os cidadãos sul-mato-grossenses.

Na área de infraestrutura, o governador destacou um investimento planejado de R$ 3,4 bilhões em 2024, incluindo programas de concessões em rodovias, portos, aeroportos e ferrovias. Esses esforços visam concretizar a rota Bioceânica e transformar o Pantanal sul-mato-grossense em referência de manejo sustentável.

Em setores cruciais como educação e saúde, o governo estadual está focado na ampliação de vagas, modernização de escolas e melhoria da eficiência no atendimento básico à saúde.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, reforçou a importância da maturidade, diálogo, estabilidade econômica e transparência em 2024. Ele ressaltou o compromisso com a modernização da Assembleia e a busca por resultados em prol da população.

O discurso do governador destacou a necessidade de cooperação e parcerias, independentemente de cores partidárias, para enfrentar desafios sociais e proteger os povos originários. Riedel concluiu, expressando seu agradecimento pelo apoio da Assembleia Legislativa e desejando uma legislatura dialogante e produtiva para impulsionar Mato Grosso do Sul a um futuro de crescimento, equidade e justiça social.

