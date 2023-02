Em fevereiro, ‘Cassems Itinerante’ leva atendimento para beneficiários em nove municípios do Estado

Neste fim de semana, o “Cassems Itinerante” – uma das ações de prevenção e cuidado à saúde desenvolvidas pela Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) – passará pelas cidades de: Três Lagoas, Corumbá, Coxim, Nova Andradina e Ponta Porã.

Já ao longo do mês, o Cassems Itinerante visitará outras nove cidades de Mato Grosso do Sul oferecendo consultas em dez especialidades médicas: pediatria, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, psiquiatria, ginecologia, reumatologia, geriatria, neurologia e fonoaudiologia.

A iniciativa atende o compromisso da Cassems em possibilitar aos beneficiários das cidades do interior de Mato Grosso do Sul acesso ao atendimento realizado por profissionais especialistas de Campo Grande.

Confira a agenda de fevereiro do Cassems Itinerante:

Jardim

Dermatologista Jéssica Maksoud Oliveira – 07/02;

Pediatra Larissa Naiara Balbino Fernandes – 08/02;

Cardiologista Alexandre Henrique Zangari – 08/02;

Endocrinologista Lídia Maria Gonçalves – 10/02;

Psiquiatra Antônio de Carvalho Silva – 10/02;

Pediatra Heidy Favaro Nakashima Botelho – 14/02;

Pediatra Ana Laura Cremonin – 23/02;

Ginecologista Karina Rosa Rolim Zucareli – 25/02;

Três Lagoas

Dermatologista Pedro de Freitas Silva Torraca – 03 e 04/02;

Psiquiatra Leticia de Souza Soares da Rocha – 04/02;

Reumatologista Leonardo Perera Won Muhlen – 10/02;

Corumbá

Geriatra Aline Heloisa – 04/02;

Psiquiatra Fernando de Souza Mazer – 08/02; 10/02;

Psiquiatra Gilberto da Silva Nunes – 11/02;

Endocrinologista Lara Leite Rubio – 24 e 25/02;

Cardiologista Andrea Roledo – 24 e 25/02;

Psiquiatra Leticia de Souza Soares da Rocha – 24 e 25/02;

Coxim

Dermatologista Jéssica Maksoud Oliveira – 04/02;

Psiquiatra Leonardo Fabrício Gomes Soares – 11/02;

Geriatra Natalia Della Roveri Rodrigues – 18/02;

Nova Andradina

Psiquiatra Gilberto da Silva Nunes – 04/02;

Ponta Porã

Psiquiatra Rubens Guilherme – 03 e 04/02;

Aquidauana

Dermatologista Gerson Pequeno D´Império – 06/02;

Psiquiatra Rubens Guilherme – 18/02;

Dourados

Psiquiatra Antônio de Carvalho Silva – 11/02;

Psiquiatra João Gabriel D’Osualdo – 11/02; 25/02;

Endocrinologista Lídia Maria Gonçalves – 11/02;

Psiquiatra Danielly Karla Both Palermo – 17/02; e 24/02;

Neurologista Tatiane Novaes Dantas – 25/02;

Fonoaudióloga Keylla Mara – 25/02;

Naviraí

Psiquiatra Danielly Karla Both Palermo – 10 e 11/02;

