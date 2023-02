Na abertura do ano legislativo, Pacheco defende convivência pacífica

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira (2), durante a abertura do ano legislativo, que a saúde pública, o crescimento econômico e o desenvolvimento social deverão ser a prioridade do Parlamento.

“A atuação deste Parlamento deve se basear em três pilares essenciais: a saúde pública, o crescimento econômico e o desenvolvimento social”, disse.

Pacheco destacou ainda a necessidade de pacificação da sociedade a partir da atuação harmônica das instituições. Ele lembrou os ataques de 8 de janeiro às sedes dos três Poderes e afirmou que as autoridades devem dirigir a sociedade para o caminho do respeito às divergências.

“Neste momento, assumo meu comprometimento com o pacto democrático com as instituições, com o diálogo, com a cooperação. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados não se omitirão em nenhum momento perante as ameaças ao processo democrático, às eleições livres e diretas e à integridade e à confiabilidade das urnas eletrônicas”, disse.

Prioridades

Pacheco defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Programa Nacional de Imunização (PNI), além da universalização do saneamento.

Ele afirmou ainda que os deputados e senadores devem agir contra o aumento da fome e da miséria. “Intensificadas durante a pandemia, a fome e a miséria voltaram ao topo da agenda nacional, e de lá precisamos retirá-las urgentemente”, disse.

A igualdade de gênero, a ampliação de voz às mulheres, a atenção aos povos originários e habitantes de zonas rurais também foram destacadas por Pacheco.

Na pauta econômica, Pacheco afirmou que é necessário que o País volte a crescer e gerar empregos. “O Congresso Nacional não medirá esforços para avançarmos na agenda do desenvolvimento”, disse. Ele afirmou ainda que as pautas devem levar em consideração o desenvolvimento sustentável aliado à responsabilidade fiscal.

Pacheco também destacou a necessidade de investir em educação como arma contra a polarização política. “A educação é fator essencial para a propagação do respeito e da tolerância, para o desenvolvimento do espírito de cidadania, solidariedade e união”, disse.

Com informações da Agência Câmara de Notícias.

