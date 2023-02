Recepcionista de UPA é agredida por mãe de paciente

Uma mulher de 53 anos, que trabalha como recepcionista de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) foi agredida após jogar álcool em gel na mãe de um paciente. O caso ocorreu na noite de ontem (2), na UPA do Coronel Antonino, localizada na Rua Doutor Meireles, Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, por volta das 22h30 a Polícia Militar foi acionada para atender um chamado na UPA Coronel Antonino envolvendo uma confusão entre duas mulheres.

Aos policiais, a agressora relatou que chegou no local em busca de atendimento para seu filho, passado algum tempo ela foi tirar satisfação com a recepcionista sobre a demora no atendimento, momento em que a servidora não gostou da reclamação e jogou álcool para higienizar as mãos da mulher, que revidou a agredindo com um casaco.

Após o ocorrido as duas mulheres foram ouvidas pelos policiais e a servidora relatou que pretende representar contra a agressora. Ainda conforme o boletim, nenhum dos envolvidos apresentaram lesões aparentes. O caso foi registrado no Depac Centro (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Em nota, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informa que está apurando o ocorrido e que a conduta da profissional será averiguada. “Cabe ressaltar que a criança teve o atendimento realizado dentro do tempo preconizado conforme a classificação de risco e, para conter o desentendimento, o guarda municipal que estava de plantão na unidade naquele momento foi acionado, sendo as duas partes encaminhadas para a delegacia de polícia”, diz a nota encaminhada ao Estado Online.

