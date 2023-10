Em 2023, meningite registra maior número de mortes em cinco anos na Capital

Campo Grande enfrenta um surto de meningite neste ano, com o maior número de óbitos relacionados à doença em cinco anos. Até agora, nove vidas foram perdidas devido a essa infecção, representando um aumento de 33% em comparação com o ano anterior.

As meningites podem ser causadas por bactérias, vírus, fungos ou pelo bacilo da tuberculose, e a vacinação em crianças e adolescentes é uma forma eficaz de prevenção. Até setembro, 41 casos foram registrados na cidade, dos quais 30 pacientes se recuperaram completamente e receberam alta médica, ficando fora de risco de agravamento ou transmissão.

Nesta quinta-feira, 5 de outubro, marca o Dia Mundial de Combate à Meningite, um momento crucial para alertar sobre a importância da vacinação, especialmente para as crianças. A superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, enfatiza: “Nesse dia, devemos nos atentar principalmente às carteirinhas de vacinação das crianças, pois essa é a arma mais poderosa contra uma infecção que pode provocar sequelas gravíssimas e até mesmo a morte.”

As meningites bacterianas geralmente apresentam sintomas mais graves e são tratadas com antibióticos adequados ao quadro do paciente. O secretário municipal de saúde, Sandro Benites, destaca a importância de não ignorar sintomas comuns, como febre, náuseas e vômitos, que podem indicar um quadro infeccioso, especialmente em crianças pequenas e idosos.

Com base na série histórica de casos registrados, observa-se que pessoas entre 20 e 59 anos são mais afetadas pela infecção, com 15 casos registrados este ano em comparação com 26 no mesmo período de 2022.

Os sintomas da meningite bacteriana incluem febre, dores de cabeça, náuseas, vômitos, rigidez na nuca, fraqueza física, confusão mental e, em casos graves, delírios, convulsões e coma. Já a meningite viral, que frequentemente atinge crianças, apresenta sintomas semelhantes, mas pode incluir dores abdominais e, nos casos graves, rigidez na nuca e vômitos.

A prevenção é fundamental, e as vacinas desempenham um papel crucial na proteção contra a meningite. O esquema de vacinação inicia-se logo após o nascimento, com a BCG para prevenção da tuberculose. Ao longo dos primeiros meses de vida, são administradas doses de vacinas como a pentavalente e a pneumo 10. A vacina Meningo C é introduzida aos três meses de idade, com reforços ao longo da infância. Na adolescência, a vacina ACWY é recomendada entre 11 e 12 anos.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

