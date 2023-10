Servidores de Campo Grande devem realizar recadastramento do vale-transporte

Os beneficiários terão até o dia 31 de outubro para realizar o recadastro

Todos os servidores que utilizam o vale-transporte, cartão magnético – modalidade Passe Servidor, devem fazer o recadastramento para continuar recebendo o benefício. A Prefeitura de Campo Grande lançou a resolução nesta quarta(4).

Segundo o texto, o servidor deverá fazer o recadastramento para dar continuidade ou não do benefício. O recadastramento será feito pelo Portal do Servidor, com matrícula e senha do servidor, no link .

O benefício será suspenso para os servidores que não realizarem a validação no prazo estabelecido ou, que optar pela não utilização do cartão de vale-transporte. O servidor que possuir dois cartões ativos, em função do cargo de professor, deverá fazer a declarações, separadamente, para atender os respectivos vínculos.

O prazo para o recadastramento será de 28 dias, de 4 a 31 outubro de 2023.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

