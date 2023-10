Vídeo mostra instrutor de autoescola passando a mão nas pernas de aluna

Uma mulher de 33 anos, procurou a Polícia Civil e denunciou instrutor de uma autoescola de Campo Grande por importunação sexual. No vídeo em que o Portal O Estado Online teve acesso, gravado pelo próprio instrutor, durante uma das aulas, mostra ele encostando no braço da vítima e passando as mãos na vítima.

A situação incômoda aconteceu na primeira aula prática da mulher na autoescola. A atividade durou cerca de uma hora, onde mostra o instrutor se aproximando da mulher diversas vezes, encostando o braço na aluna. É visível no vídeo que a mulher ficou incomodada com a situação.

Em depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a delegada titular, Elaine Benicasa ouviu o instrutor e relatou que o instrutor passou a mão na coxa da mulher para chamar atenção, não com intenção sexual. Ela também ouviu a mulher e o caso segue em andamento, com análise das provas.

O suspeito deve responder por importunação sexual e o caso segue em investigação.

Acompanhe o vídeo abaixo.

Serviço

O crime de importunação sexual, definido pela Lei nº 13.718/18, é caracterizado pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com o objetivo de “satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. O caso mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transporte coletivo, mas também enquadra ações como beijos forçados e passar a mão no corpo alheio sem permissão. O infrator pode ser punido com prisão de um a cinco anos.

Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher, chamar a Guarda Municipal da sua cidade ou a Polícia Militar, ligando 190.

