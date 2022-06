Prefeitura convoca mais de 50 médicos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande divulgou nesta sexta-feira (10) a convocação de mais de 50 médicos inscritos no cadastro de médicos temporários, que irão reforçar as escalas das unidades de saúde da Capital. Ao todo foram 58 profissionais chamados, que deverão se apresentar nas datas e horários marcados.

Estes médicos atuarão tanto nas unidades 24 horas quanto nas unidades básicas e de saúde da família com diferentes cargas horárias. São 22 profissionais que farão atendimento ambulatorial com cargas de 40 horas semanais, 16 plantonistas residentes – que atenderão 12 horas por semana – e mais 20 clínicos gerais, com cargas de 24 horas por semana.

No edital publicado nesta sexta, está elencado os nomes dos selecionados com a data e horários que devem comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde (SGTS), na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Na publicação estão elencados também os documentos necessários para assumir o posto, que devem ser apresentados em até três dias. Caso o candidato não compareça dentro do prazo previsto, será considerado desistente e perderá o direito à vaga.

