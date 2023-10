Dr. Victor Rocha recebe comitiva de Cassilândia para falar sobre o Projeto Casa Rosa

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) recebeu uma comitiva de Cassilândia na tarde de terça-feira (03) para falar sobre o atendimento de pacientes do município no Projeto Casa Rosa.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Mara Nilza da Silva Adriano em Cassilândia tem vários casos de mulheres com suspeita de câncer de mama. “Temos vários casos de urgência no município. Acompanho o trabalho realizado na Casa Rosa e resolvemos conversar com o Dr. Victor Rocha para trazermos nossas pacientes para serem atendidas no projeto”, pontuou.

Dr. Victor Rocha apresentou o funcionamento do Projeto Casa Rosa que foi implantado em novembro de 2021. “Em novembro de 2021, foi implantado o Ambulatório de Mastologia Integrado com exames de imagem (mamografia e ultrassonografia), biópsias de mama (PAAF e Core) e patologia. A Casa Rosa proporciona consulta e exames no mesmo local. Zerou a fila de espera em consulta em mastologia e de punções e biópsias no SUS em Campo Grande. Proporciona diagnóstico do câncer de mama em 14 dias”, explicou o médico do projeto.

Idealizador e médico da Casa Rosa, Victor Rocha disse que o projeto tem atendido pacientes de todo o Mato Grosso do Sul pela regulação do SisReg/SUS. “Recebemos pacientes de todo o Estado, que são encaminhados pelo Sistema de Regulação (SisReg). A Casa Rosa conta com uma equipe multiprofissional pronta para acolher a pacientes que passam por consulta, exames (ultrassonografia ou mamografia) e se, necessária biópsia de mama, tudo no mesmo local. Oferecendo um atendimento ágil que acelera o tratamento das pacientes”, explicou.

Victor Rocha reforçou a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. “Estamos vivendo o Outubro Rosa, mês de conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A prevenção ao câncer de mama inclui a realização regular do autoexame das mamas, exame clínico das mamas, a mamografia a partir dos 40 anos e um estilo de vida saudável. Vamos juntos nessa luta pela saúde das mulheres! Juntos somos mais fortes! “, finalizou.

Além da secretária municipal de saúde, a comitiva estava composta pelo diretor de serviço de saúde, Lucas, e os vereadores, Divino José da Silva (Zé Divino) e Admilso C. Santos.

