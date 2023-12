Projeto Casa Rosa recebe visita de renomado advogado e filantropo de Brasília

Dr. Estenio Campelo faz parceria com Dr. Victor Rocha em prol da luta contra o câncer de mama

O vereador e médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha (PP) recebeu a visita do renomado advogado e filantropo da Capital Federal, Dr. Estenio Campelo. Na oportunidade, foi apresentada a metodologia de trabalho do projeto que em menos de 20 meses já salvou a vida de 113 pacientes.

“Conhecemos a Casa Rosa, esse projeto maravilhoso. E é uma satisfação poder contribuir, vamos continuar de perto ajudando a Casa Rosa. Contem conosco”, afirmou o advogado Dr. Estenio Campelo.

Dr. Victor apresentou os resultados exitosos do projeto: 5549 atendimentos (entre primeira consulta e retorno); 1057 mamografias; 2051 ultrassonografias e 950 biópsias. Foram 113 pacientes diagnosticadas com câncer de mama e encaminhadas para o devido tratamento. “A missão da Casa Rosa é salvar vidas! Todo apoio é bem-vindo na luta contra o câncer de mama”, afirmou Dr. Victor Rocha.

A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Oferecendo protocolos clínicos, com consultas e exames no mesmo local, dando agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e nos custos da assistência.

O projeto Casa Rosa zerou a fila de espera em consulta em mastologia no SUS em Campo Grande. Também zerou a fila de punção e biópsia. Proporcionando diagnóstico do câncer de mama em 14 dias.

“O Projeto Casa Rosa proporciona consulta e exames no mesmo local. Já zerou a fila de espera em consulta em mastologia no SUS em Campo Grande e cerca de 85% municípios sul-mato-grossenses. Também zerou a fila de punções e biópsias, além de proporcionar o diagnóstico do câncer de mama em 14 dias. Portanto, é possível reduzir o tempo de espera por diagnóstico e consequentemente agilizar o início do tratamento. Agradecemos pela parceria do Dr. Estenio Campelo que será muito significativa na luta contra de mama”, avaliou Dr. Victor Rocha.

O câncer de mama é o câncer mais comum na mulher e o que apresenta a maior mortalidade. Serão 73.610 casos novos de câncer de mama no Brasil em 2023, sendo que desse total, 17.825 virão a óbito, segundo Instituto do Câncer (INCA,2023). O diagnóstico precoce proporciona o tratamento em tempo hábil e a redução da mortalidade.

Juntamente com o Dr. Estenio Campelo, estavam na visita: Ana Cristina (esposa), Guilherme Campelo (filho) e a advogada brasiliense, Dra. Elida.