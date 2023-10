MS chega a dez atletas convocados ao Parapan

O CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) divulgou, na terça- -feira (3), os nomes de mais 108 atletas, 10 atletas-guia, três calheiros e dois goleiros de cinco modalidades que representarão o país nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, que acontecerão de 17 a 26 de novembro. Nesta segunda lista, cinco sul-mato- -grossenses foram convocados, além de um atleta-guia.

O quinteto chamado é todo do atletismo. Entre os destaques estão Silvânia Costa de Oliveira, de Três Lagoas (equipe ADC São Bernardo- -SP), e Yeltsin Jacques Ortega (ADD, de Campo Grande) medalhistas paralímpicos.

Também com participação em Paralimpíadas, Fabrício Júnior Barros Ferreira, de Naviraí (Naurú, de Indaiatuba- -SP), vai disputar o Parapan de Santiago. O campo-grandense Davi Wilker (Naurú) e Paulo Henrique Andrade, de Dourados (Sesi-SP), são os demais convocados para a equipe de atletismo nacional. Já Edelson de Ávila Almeida, de Iguatemi (sem clube), fará parte da delegação como atleta-guia.

Na primeira lista, os convocados nascidos em Mato Grosso do Sul foram Yuki Roberto Rodrigues, do badminton, e Matheus Aparecido Cardoso de Souza, Jefferson Luiz da Silva, Heitor Luiz Ramires Camposano e Bruno da Silva Ayva, todos pela seleção de futebol PC (Paralisados Cerebrais)

Última lista sai dia 10

As convocações da CPB ao Parapan foram divididas em três listas. A primeira foi anunciada no dia 26 do mês passado, e a segunda, na terça- -feira (3). A próxima está programada para o próximo dia 10, quando serão conhecidos os representantes de natação e tiro esportivo e, deste modo, a delegação brasileira estará completa, de acordo com o Comitê nacional.

Anteontem, foram anunciados paratletas do atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de cegos e tênis em cadeira de rodas. Na lista anterior, foram 169 nomes de 15 modalidades. Com isso, até o momento, já foram convocados 277 competidores de 15 modalidades para a competição em Santiago.

“Essa será a maior delegação paralímpica brasileira da história em Jogos Parapan- -Americanos. Só temos a agradecer a todas as confederações, clubes, treinadores, equipes multidisciplinares e atletas pela dedicação e árduo trabalho desenvolvido ao longo dessa jornada. Nossos atletas estão chegando muito bem preparados aos jogos e tenho certeza de que irão trazer muitas medalhas para o Brasil”, afirmou Jonas Freire, diretor de Esportes de Alto Rendimento do CPB.

O atletismo contou com o maior número de atletas na convocação: 60, sendo 35 homens e 25 mulheres, além de nove atletas-guia. Além de Silvânia e Yeltsin, estão confirmados medalhistas em paralimpíadas e mundiais como os lançadores Alessandro Silva e Beth Gomes, e o velocista Petrúcio Ferreira.

