Dr. Victor Rocha presta contas da Casa Rosa no Conselho Municipal de Saúde

O vereador e médico da Casa Rosa, Dr. Victor Rocha (PP) prestou contas do trabalho realizado pelo projeto Casa Rosa durante a 430ª Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, na manhã de quarta-feira (26).

Durante a apresentação, Dr. Victor Rocha mostrou a realidade da prevenção e do rastreamento do câncer de mama na Capital Morena. “Quando implantamos a Casa Rosa, em 11 de novembro de 2021, havia 1040 mulheres na fila de espera por consulta com mastologista. Havia 300 pacientes que aguardavam na fila de biópsia, com espera de 2 anos, porém não havia prestador contratualizado na rede SUS de Campo Grande. Também havia 2080 pacientes na fila de espera para realizar ultrassom. Era ofertada apenas 120 vagas por mês com espera de 9 meses para consulta com mastologista”.

A Casa Rosa possibilita o diagnóstico precoce do câncer de mama através da consulta integrada e resolutiva. Oferecendo protocolos clínicos, com consultas e exames no mesmo local, dando agilidade ao diagnóstico do câncer de mama. Reduzindo a mortalidade por câncer de mama e nos custos da assistência.

O projeto Casa Rosa zerou a fila de espera em consulta em mastologia no SUS em Campo Grande. Também zerou a fila de punção e biópsia. Proporcionando diagnóstico do câncer de mama em 14 dias. “Nossa missão de salvar vidas tem sido alcançada por meio da Casa Rosa, pois em 20 meses, 106 pacientes foram diagnosticadas com câncer de mama e encaminhadas para o devido tratamento. Queremos ampliar as ações do projeto para fazer a prevenção completa na Saúde da Mulher”, pontuou.

Casa Rosa em números: foram realizados mais de 5,4 mil atendimentos (entre primeira consulta e retorno), tendo diagnosticado 106 casos de câncer de mama, onde todas as pacientes já foram encaminhadas para o devido tratamento. Também foram realizadas 985 mamografias; 1935 ultrassonografias e 885 biópsias.

Os conselheiros aprovaram a iniciativa da Casa Rosa e reforçaram a importância da Sesau (Secretaria de Saúde) e do Conselho Municipal de Saúde expandirem a divulgação dos serviços oferecidos no projeto.

O próprio secretário municipal de Saúde, Sandro Benites e a adjunta da Sesau, Rosana Melo elogiaram a Casa Rosa pelos resultados apresentados em apenas 20 meses de atuação do projeto.

"Vamos continuar trabalhando pela Saúde da Mulher, ampliando as ações da Casa Rosa para que mais mulheres possam fazer a prevenção ao câncer de mama, com consultas, exames, diagnóstico e encaminhamento ao devido tratamento entrando uma única vez no Sistema de Regulação (SisReg). Reforçando que todo o serviço oferecido pelo projeto é via Sistema Único de Saúde (SUS), portanto a paciente não paga nada para ser atendida na Casa Rosa", finalizou Dr. Victor Rocha.

