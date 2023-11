Em julho preço médio da saca de soja em MS foi de R$ 120,91

A saca de soja encerrou o mês de julho com preço médio disponível de R$120,91 e preço médio futuro de R$115,85, em Mato Grosso do Sul. Os valores integram o Boletim Preço x Comercialização, desenvolvido pela Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, com base na última atualização mensal da Granos Corretora.

Os dados divulgados nesta semana apontam ainda que, no mesmo período de 2022, o preço médio disponível ultrapassava os R$ 180,00/saca, 33,34% acima do atual, e o preço médio futuro estava próximo de R$ 160,00/saca, 28,13% acima do preço atual.

A safra 22/23 apresentou comercialização real de 7% neste mês, 16,5 pontos percentuais abaixo que o mesmo período da safra anterior. Até o momento, o acumulado de grãos comercializados está em 62,70%, ao preço médio ponderado pelo volume comercializado de R$ 148,84/saca.

Já a safra 23/24 totalizou, em julho deste ano, um acumulado de comercialização de 10,66%, ao preço médio ponderado pelo volume comercializado de R$ 132,34/saca. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o volume apresenta déficit de 1,58%.

