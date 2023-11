Perto do São Paulo, James Rodríguez disputou poucos jogos nos últimos anos

Em conversas avançadas com o São Paulo, James Rodríguez tem atuado pouco nas últimas temporadas. James Rodríguez tem 107 jogos disputados no total das últimas cinco temporadas. A média de partidas por ano é de pouco mais de 21.

O colombiano não passa dos 30 jogos dentro de uma mesma temporada desde o ciclo 2017/18 do futebol europeu, quando entrou em campo 39 vezes atuando emprestado pelo Real Madrid ao Bayern de Munique.

De lá para cá, ele disputou temporadas por Bayern de Munique, Real Madrid, Everton, Al-Rayyan e Olympiacos [uma por cada].

Recentemente, o jogador teve pequenas lesões, que o deixaram de fora de alguns jogos do Olympiacos, seu último clube.

James Rodríguez, inclusive, rompeu os seus últimos dois contratos, com Al-Rayyan e Olympiacos. Ele não entra em campo desde o dia 9 de abril.

SÃO PAULO E CALENDÁRIO CHEIO

O São Paulo está muito próximo de anunciar a contratação do meio-campista colombiano. O time tricolor superou a concorrência de um time da MLS para fechar com o atleta.

O clube paulista vem conversando com o jogador há dois meses e teve Rafinha como seu aliado nas negociações. O lateral atuou com James Rodríguez no Bayern de Munique.

A temporada atual tem calendário recheado para o Tricolor. A equipe comandada por Dorival Júnior disputa o Campeonato Brasileiro, está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e na semifinal da Copa do Brasil.

Caso chegue às finais dos torneios que disputa, o São Paulo terá mais 32 jogos pela frente no ano, totalizando 74 na temporada. Acesse também: Palmeiras abre conversas com outro volante argentino

Com informações da Folhapress

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.