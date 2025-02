Dr. Victor Rocha participa de reunião com a Sesau sobre a contratualização da Santa Casa

O vereador Dr. Victor Rocha esteve presente em uma importante reunião na Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para discutir a contratualização da Santa Casa de Campo Grande.

O encontro contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, e da presidente da Santa Casa, Alir Terra, e teve como foco alinhar os termos do contrato entre o hospital e a Prefeitura, garantindo o fortalecimento do atendimento à população pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A contratualização define os serviços que a Santa Casa deve oferecer à rede pública, os repasses financeiros e os indicadores de qualidade e desempenho que devem ser seguidos. Durante a reunião, foram debatidos ajustes no contrato para assegurar a continuidade e a eficiência do atendimento à população.

Dr. Victor Rocha, que tem sido um defensor incansável da saúde pública, ressaltou a importância desse processo, destacando que a Santa Casa é responsável por mais de 50% das urgências e emergências de Mato Grosso do Sul e, na prática, atua como o hospital municipal de Campo Grande.

“A Santa Casa é fundamental para a saúde pública da nossa cidade. Hoje, o hospital assume a maior parte dos atendimentos de urgência e emergência do estado, e isso exige um contrato que garanta a segurança e a previsibilidade desse serviço essencial. Nosso compromisso é lutar por um modelo de contratualização que assegure que a população continue recebendo atendimento de qualidade”, afirmou o vereador.

A secretária Rosana Leite reforçou que a Sesau está empenhada em garantir um contrato equilibrado, que atenda às necessidades da população e respeite a capacidade financeira do município. Já a presidente da Santa Casa, Alir Terra, destacou a importância da previsibilidade dos repasses para que o hospital possa manter sua estrutura funcionando plenamente.

Ao final da reunião, ficou acordado que novos encontros serão realizados para ajustes técnicos e jurídicos no contrato, sempre com foco na melhoria do atendimento à população.

Dr. Victor Rocha seguirá acompanhando de perto as negociações, defendendo um modelo de contratualização que garanta mais eficiência, transparência e, acima de tudo, um serviço de saúde digno para os campo-grandenses.

Também participaram da reunião: o secretário adjunto da Sefin|Sefaz, Isaac e as equipes técnicas da Santa Casa e da Sesau.

