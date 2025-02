Bloco Barra da Saia traz resistência, inovação e segurança para mulheres na Capital

Companhia estreia no Carnaval de Rua com proposta itinerante, identidade de fronteiras da América Latina, Afoxé e Axé

Glitter, resistência, diversão e cultura irão se unir no mais novo bloquinho de carnaval de rua de 2025, em Campo Grande. No dia 3 de março, segunda-feira de carnaval, a Companhia Barra da Saia estreia na brincadeira de rua, com inovação, segurança e muita cultura popular.

O bloco será de formato itinerante, com concentração a partir das 14h, no palco da Orla Morena, e seguirá em cortejo dançante até a tradicional conveniência do Gibinha.

A Cia Barra da Saia nasce como um brinde a resistência e belezura feminina, e tem como grande diferencial sua identidade cultural. Toda a programação do bloquinho será dedicada à cultura popular, valorizando a musicalidade dançante das fronteiras da América Latina, com muito brilho, além do encanto contagiante do Afoxé e Axé.

“O bloco vem de uma forma inédita em Campo Grande, trazendo os ritmos dançantes para ninguém ficar parado, que bebem da nossa cultura e música, de fronteira com a América latina. É o único bloco em Campo Grande, que, até o momento, não acontece no mesmo lugar, se concentra em um espaço, progrido em um trajeto com banda própria, da Cia Barra da Saia, e para em outro ponto”, destacou a produtora do bloco, Angela Montealvão.

Barra da Mãe

Outro destaque especial do bloco é o espaço ‘Barra da Mãe’, uma área dedicada às mulheres responsáveis por crianças pequenas, garantindo suporte e segurança para que estas mulheres e suas crianças possam aproveitar o carnaval de rua com tranquilidade e muita belezura e garantia do direito da infância ao carnaval de rua. Sendo assim, a primeira atração do bloco trará as cantigas de roda, músicas populares e folclóricas, conectando os pequenos à nossa alegria e riqueza cultural popular, unindo beleza e irradiando nossas tradições populares com muito brilho, de forma democrática e inclusiva.

Para a produtora do bloco, a área dedicada as mães foi desenvolvida para introduzir as crianças a cultura, algo que é direito, e reinserir essas mães em momentos de lazer.

“O carnaval de rua é a maior festa popular do Brasil. E para que a gente garanta que essa festa aconteça em um formato democrático, que é como tem que ser, há de se pensar em iniciativas e ações concretas que permitam que mulheres responsáveis por crianças pequenas, possam curtir a folia. O que vemos na trajetória dessas mulheres, é que muitas vezes, se elas não têm uma rede de apoio, que é raro de ser ter no cotidiano brasileiro, ela fica impedida de vivenciar os seus prazeres, de participar da cultura”, explicou.

“Outro lado muito importante, é garantir o acesso à infância. Todos nos somos cidadãos, desde que nascemos, temos o direito de conviver, partilhar e vivenciar, o que é nosso, que é a cultura, que temos de mais rico”, complementa.

Segurança

Uma das preocupações de muitas mulheres ao curtirem o Carnaval, é a insegurança e medo. Montealvão pontua que a segurança de públicos como mulheres, crianças e LGBTQIAPN+ é um dos diferenciais do bloco.

“Por ser idealizado e produzido por mulheres, o bloco tem o diferencial, ele se destaca entre toda a programação. Primeiro pelo zelo, esmero, detalhe que fara toda a diferença, que é tipico da produção de mulheres, que tem esse cuidado com cada um dos detalhes. E segundo, por partir de mulheres, é um bloco que pensa no nosso bem-estar. A gente até brinca que quando cuidamos do bem-estar da mulher e da criança, estamos, na verdade, cuidando do bem-estar de toda a população. Porque o lugar onde é seguro para uma mulher, também é seguro para um homem, para a comunidade LGBTQIAPN+, então eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do bloco”.

Música

A atração musical seguirá com a banda popular de metais e percussão própria do bloco: serão cerca de 30 artistas com um repertório que único e inédita em Campo Grande desta mistura carnavalesca das nossas fronteiras e do afoxé. Por fim, o percurso do bloco desagua no ritmo de axé com a energia contagiante da banda Koisa Bamba. “Por isso, prepare sua saia, seu brilho e sua disposição, porque vai todo mundo suar muito, dançando e cantando debaixo desta barra da saia” brinca a produtora.

O bloco nasce como primeiro produto artístico, ou melhor, primeira apresentação pública da Companhia Barra da Saia, uma coletiva de cultura popular e artes cênicas criada por Angela Montealvão, produtora cultural e atriz. Festeira por natureza, Angela idealizou essa estreia, bem como a Cia em geral, como uma forma de celebração da resistência e da beleza feminina, expressas por meio da arte e da cultura popular, e que seguirá com suas atividades para além do carnaval, com futuras apresentações multilinguagens e com presença ativa no calendário cultural e cênico da cidade de Campo Grande.

‘Barra da Saia’ ainda não tem um financiamento, mas a organização está em conversas com órgãos públicos para garantir estruturas e cachês. “É uma grande ousadia. Tenho a plena convicção que o poder publico entrará junto nessa realização, pois é algo que interessa a toda a sociedade, a cidade. Acredito que contaremos com alguns apoios, mas somente eles não são suficientes para colocar o bloco na rua. Portanto, a partir da próxima semana traremos algumas ações de custeio do bloco, como venda de suvenires, itens carnavalescos, e vaquinhas online, para quem puder e quiser comprar essa ideia de nos ajudar a viabilizar o bloco”.

Angela finaliza convidando. ”Debaixo desta saia vem a cidade inteira. Crianças na barra da mãe, adultos na barra dos mistérios e encantos desta saia. Então, o bloco é para todas as pessoas que querem irradiar a alegria genuína do carnaval de rua. E aguardem, porque ainda terá muitos mistérios e encantos deste bloquinho revelados nos próximos dias. É belezura que não acaba mais.”

Serviço: O Bloco Companhia Barra da Saia será realizado no dia 3 de março, segunda-feira de carnaval, a partir das 14h. A concentração será no Palco da Orla, com percurso itinerante e dispersão na Conveniência do Gibinha. Para mais informações, acompanhe as redes sociais @ciabarradasaia.

Por Carolina Rampi