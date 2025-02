Vinícius Araújo: Cantor sertanejo natural de Bela Vista se destaca no cenário musical e se prepara para o lançamento de seu DVD

Bela Vista, carinhosamente chamada de “Princesa do Apa” recebe esse título por sua conexão histórica e geográfica com o Rio Apa, que divide o Brasil e o Paraguai. Mas a cidade vai além das águas do rio, guardando uma rica cultura sertaneja. Nesse cenário, onde o sertanejo e as tradições regionais são a alma da música, o cantor Vinícius Araújo se destaca como um dos nomes promissores da nova geração de artistas. Com a música sempre sendo sua maior paixão, Vinícius tem conquistado cada vez mais o público.

O músico de 24 anos iniciou sua jornada como artista marcado por desafios e muito trabalho. Vinícius começou a sua carreira tocando em bares e eventos locais, onde teve a oportunidade de se conectar com seu público e aprimorar sua habilidade no palco.

Em 2023, ele deu um passo importante em sua trajetória, decidindo se mudar para Maringá, no Paraná, em busca de novas oportunidades na música. Vinicius gosta de explorar diferentes vertentes da música, sempre focando naquilo que o toca profundamente. Seu estilo vai do sertanejo mais animado, com momentos mais românticos. As influências de Vinícius vêm de artistas como Jorge & Mateus, Zezé Di Camargo & Luciano, além de algumas referências internacionais.

Como tudo começou

Vinícius começou sua carreira musical de maneira bem comum, mas cheia de paixão. Para o Jornal O Estado, o cantor contou que no início, a vida de artista era uma constante busca por reconhecimento e espaço, mas a paixão pela música sempre falou mais alto.

“Sempre toquei nos bares de Bela Vista, onde a música me permitiu fazer minha conexão inicial com o público. Foi ali, tocando para as pessoas, que comecei a perceber que a música realmente era o meu caminho”, explica.

Ele também se dedica a compor suas próprias canções, com letras que falam de amor, relacionamentos e experiências de vida. “Tenho uma equipe que realiza algumas composições, mas eu também sou compositor e escrevo minhas próprias músicas”, destaca.

A mudança para Maringá trouxe novos desafios e também novas perspectivas. Além disso, a vida como artista itinerante exige muito mais do que apenas fazer música. Viajar constantemente, fazer shows em cidades diferentes e conquistar públicos novos é um trabalho árduo, mas gratificante.

“No começo, a adaptação foi difícil. A gente sente falta da nossa terra, da nossa cidade, da nossa família. Mas essa decisão foi importante para o crescimento da minha carreira. Eu sabia que precisava fazer essa mudança para ter uma visibilidade maior. Hoje, já posso ver que as coisas estão fluindo de uma forma positiva”, compartilha.

Quando perguntado sobre o futuro, o cantor tem grandes planos. Vinícius é um artista independente, mas já se prepara para o lançamento de seu aguardado DVD, previsto para novembro deste ano. Este projeto representa uma das suas maiores metas na carreira, e seu foco atualmente é consolidar sua trajetória e alcançar novos patamares no cenário musical.

“Estamos sempre retornando aos locais para marcar novas datas, pois o público sempre comparece e gosta do nosso trabalho. A resposta do público tem sido muito positiva, e isso nos motiva a voltar sempre. Tenho o sonho de continuar crescendo e expandir ainda mais minha música para novas pessoas. Meu objetivo é continuar evoluindo e alcançar novos patamares, ao lado de grandes nomes da música”.

Projetos

Vinícius Araújo deu um importante passo em sua carreira ao se apresentar para um público de 5 mil pessoas na festa da Toca do Rato. Além disso, o cantor também marcou presença em um show ao lado da dupla Henrique e Diego, em Caracol, onde se apresentou diante de mais de 8 mil pessoas. Sua agenda segue repleta de shows em bares e eventos corporativos, além de visitas frequentes a Goiânia, onde tem se aproximado de artistas consagrados e de novos talentos que, assim como ele, buscam alçar voos mais altos em suas carreiras.

Vinícius Araújo tem uma agenda cheia de shows pelos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. Em fevereiro, ele se apresentará no estado de Mato Grosso do Sul nos dias 8, 15, 21 e 22. Já em março, o cantor tem shows confirmados no Mato Grosso do Sul e no Paraná, com apresentações nos dias 8, 15, 16, 22 e 29.

Em abril, Vinícius se apresenta no Paraná, além de dois shows internacionais no Paraguai, no dia 12. O cantor segue focado em ampliar sua visibilidade nas principais plataformas de streaming.

Para acompanhar o trabalho de Vinícius Araújo, basta acessar seu perfil no Instagram, @viníciusaraujo__oficial, onde ele compartilhará as novidades, incluindo as datas de seus próximos shows. Além disso, o artista está se preparando para o lançamento do seu aguardado DVD “Essência”, previsto para novembro deste ano.