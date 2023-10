Dr. Victor Rocha participa da Oficialização do Compromisso da Santa Casa rumo ao Lixo Zero

Em reunião com a diretoria do Hospital, o parlamentar conhece o projeto de reforma do Pronto Socorro

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) participou da oficialização do compromisso da Santa Casa rumo ao Lixo Zero, realizada durante cerimônia nesta quarta-feira (27). Na oportunidade, o parlamentar destacou a importância da gestão adequada de resíduos, para reduzir impactos ambientais e garantir a saúde e segurança dos pacientes e profissionais de saúde.

“A Santa Casa é o maior hospital de Mato Grosso do Sul. Nosso verdadeiro Hospital Municipal de Campo Grande, que tem salvo diariamente a vida de muitas pessoas. Com esse compromisso de redução de resíduos, o hospital irá contribuir com a promoção da saúde tanto dos pacientes, quanto dos profissionais da saúde, bem como do planeta. Temos orgulho do trabalho realizado pela Santa Casa, conte sempre com o apoio deste parlamentar”, pontuou.

Segundo a Santa Casa a adesão ao Programa Nacional Lixo Zero, promovido pela Zero Waste International Alliance, tem como base o conceito de realização do máximo aproveitamento e direcionamento correto de resíduos recicláveis e orgânicos, visando a redução ou eliminação do envio desses materiais para aterros sanitários ou incineração. “Estamos orgulhosos de dar este passo significativo em direção a um futuro mais sustentável e saudável. Nosso compromisso com o Lixo Zero reflete nosso compromisso com a responsabilidade ambiental e a qualidade de vida dos nossos pacientes e da nossa comunidade”, declarou a Presidente da Santa Casa de Campo Grande, Alir Terra Lima.

Victor Rocha aproveitou a ida até ao hospital para conhecer o projeto de reforma do Pronto Socorro apresentado pela diretoria-executiva da Santa Casa. “A Santa Casa é a principal porta de acesso para o sistema público de saúde, portanto, a reforma do pronto socorro é mais que necessária para que os atendimentos sejam aprimorados para que haja a promoção da saúde de nossa gente. Com certeza estaremos apoiando esse projeto”, pontuou.

O presidente da Comissão de Saúde visitou as instalações e participou da reunião da diretoria executiva da Santa Casa, onde foram discutidas melhorias nos atendimentos à população.

Com informações da assessoria.